«Я буду ритмом». Участница «Голоса страны» выпустила клип на авторскую песню (видео)

Сложная эпидемиологическая обстановка в мире и в стране не смогла сбить артистку с намеченной цели.

Участница проекта «Голос страны 3» Наташа Гоголь сняла видео на авторскую песню «Я буду ритмом».

«Многие меня считают отчаянной, потому что я начала сольную карьеру в очень непростое время. Концертов нет, шоу-бизнес застыл. Но это совершенно не мешает реализации творческих задумок, коих у меня накопилось очень много. Я не хотела свои идеи откладывать на потом!», - говорит Наташа.

Визуализировать композицию Наташи был приглашен известный украинский клипмейкер Владимир Якименко, работавший со многими артистами первого эшелона украинской эстрады. Режиссеру предложили снять атмосферное mood video на основе хореографической зарисовки.



«У нас некий любовный треугольник - ОН, ОНА и субъективный взгляд камеры, через объектив которой на историю отношений смотрит некто третий. Мы передаем эмоции через танец, движение и пластику», - говорит режиссер

Воплощение роли романтического героя клипа и постановку танца певица возложила на украинского хореографа Александра Лещенко, руководителя танцевального коллектива «Форсайт», победителя и участника многочисленных шоу, спектаклей, представлявшихся, в частности, и за рубежом.

«Постановку танца для этого клипа мы репетировали неделю. Задача была не из простых, поскольку Наташе предстояло выполнить довольно сложные хореографические элементы. Однако Наташа прекрасно справилась с возложенной на нее задачей», - подвел итог совместной работы Александр.