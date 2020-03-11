Помощница Эмбер Херд обвинила экс-жену Джонни Деппа в жестоком обращении



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Эмбер обвиняла своего бывшего мужа в домашнем насилии. Сам Депп отрицает это и заявляет, что это Эмбер сама распускала руки

Все, что шло не так, всегда было моей ошибкой, - призналась бывшая помощница звезды

33-летнюю звезду «Аквамена» Эмбер Херд ждет еще одно судебное разбирательство! Актриса, которая уже не первый год пытается доказать, что подверглась насилию со стороны бывшего супруга, 56-летнего Джонни Деппа, теперь и сама обвиняется в жестоком обращении с людьми.

С обвинениями выступила бывшая ассистентка звезды Кейт Джеймс, которая работала с ней с период с 2012 по 2015 год. Изданию The Blast помощница заявила, что подвергалась психологическому насилию и оскорблениям, и что работа на актрису была настоящим кошмаром. Так, Кейт отметила, что актриса «часто кричала из-за сущих пустяков».

Она впадала в неконтролируемую ярость, когда никто не мог спорить с ней, и даже если я пыталась дать объяснение, я думаю, она просто не слышала меня, потому что была так зла. Как будто она думала, что то, что может пойти не так в жизни любого человека в тот или иной день, к ней просто не относится.

«Все, что шло не так, всегда было моей ошибкой. Я помню один случай, когда она пропустила стыковочный рейс на Рождество в 2012 году. Она буквально часами кричала и обзывала меня из-за этого, как будто это я устроила снегопад и сорвала полет», – рассказала Джеймс.

Бывшая ассистентка также поделилась своими впечатлениями от Джонни Деппа, с которым она также познакомилась во время работы с Эмбер.

Эмбер уже встречалась с Джонни, когда я начала на нее работать. Поначалу Эмбер не говорила мне, кто именно этот Джонни, и говорила о нем весьма пренебрежительно. Она сказала что-то вроде "ну я встречаюсь с одним стариком" и тому подобное. Затем она рассказала, что это Джонни Депп, и вскоре я встретила его лично.

«Меня сразу поразило, насколько тихим, умиротворенным, почти застенчивым человеком он был. Он был очень приятным в общении и вежливым при встрече со мной», – поделилась воспоминаниями Кейт.