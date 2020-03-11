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    Шоу-биз

    Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)

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    <p>На концерте в Майами певица приготовила фанатам большой сюрприз</p> <div></div> - Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)

    На концерте в Майами певица приготовила фанатам большой сюрприз

    18-летняя Айлиш своим неординарным имиджем и трогательными песнями покорила публику

    Популярную певицу Билли Айлиш часто критикуют за ее стиль одежды. Артистка решила ответить всем хейтерам. На днях она отправилась в гастрольный тур. Певица дала концерт в Майами, где приготовила сюрприз фанатам. Во время перерыва на больших экранах был показан ролик, в котором Билли снимает с себя объемную одежду. Она впервые оголилась на публике, показав фигуру в нижнем белье.

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    Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)
    Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)
    Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)
    Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)
    Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)
    Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)
    Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)
    Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)
    Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)
    Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)
    Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)
    Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)
    Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)
    Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)
    Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)
    Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)
    Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)
    Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)
    Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)
    Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)
    Билли Айлиш впервые публично показала свое тело в нижнем белье (видео)

    Закадровый монолог певицы повествовал о бодишейминге. Она отметила, что некоторые хвалят ее стиль, а другие хотят опозорить. «Но я чувствую, что все, что я делаю, не остается незамеченным. Чувствую ваши взгляды, неодобрение или поощрение. Вы хотите, чтобы я была худее? Слабее? Мягче? Выше? Хотите видеть мою грудь, живот, бедра? Увидеть тело, с которым я родилась, — разве не этого вы хотели?» — откровенно обратилась к публике звезда.

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    Публикация от For Billie (@billieeilishiloveyou8)

    Ранее она уже заявляла, что хочет попробовать выглядеть более женственно и показать свое тело. К слову, зрители встретили ролик одобрительными криками и лозунгами в поддержку артистки. Кадры с концерта облетели Сеть. Многие хвалят Билли за то, что она ведет диалог во время своих выступлений, используя концерты как платформу для разговора на важные темы.

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