Звезда фильма «Мулан» в образе диснеевской принцессы затмила всех на красной дорожке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лю выбрала для посещения премьеры в легендарном театре «Долби» искрящееся платье цвета шампанского с корсажем и безумно пышным подолом из тюля

«Мулан» — это киноадаптация известного мультфильма 1998 года

32-летня актриса из Китая Лю Ифэй, исполнившая главную роль в фильме «Мулан», появилась на премьере ленты в образе настоящей диснеевской принцессы и, безусловно, стала звездой вечера.

Лю выбрала для посещения премьеры в легендарном театре «Долби» искрящееся платье цвета шампанского с корсажем и безумно пышным подолом из тюля, расшитого пайетками. Такие наряды на красных дорожках большая редкость, ведь в последнее время звезды отдают предпочтение облегающей одежде.

Актриса смотрелась очень органично в своем наряде. Платье подчеркнуло ее тонкую талию, а декольте в форме сердца — изящную линию плеч. Стилисты не стали перегружать образ знаменитости макияжем и сложной прической. Ей сделали легкий мейк с акцентом на губах, а волосы уложили волнами.

«Мулан» — это киноадаптация известного мультфильма 1998 года. Лента рассказывает о девушке, которая отважилась отправиться на войну, выдав себя за мужчину. Всюду ее сопровождает маленький дракон Мушу.