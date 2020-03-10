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    Шоу-биз

    Звезда фильма «Мулан» в образе диснеевской принцессы затмила всех на красной дорожке

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    <p>Лю выбрала для посещения премьеры в легендарном театре &laquo;Долби&raquo; искрящееся платье цвета шампанского с корсажем и безумно пышным подолом из тюля</p> <div></div> - Звезда фильма «Мулан» в образе диснеевской принцессы затмила всех на красной дорожке

    Лю выбрала для посещения премьеры в легендарном театре «Долби» искрящееся платье цвета шампанского с корсажем и безумно пышным подолом из тюля

    «Мулан» — это киноадаптация известного мультфильма 1998 года

    32-летня актриса из Китая Лю Ифэй, исполнившая главную роль в фильме «Мулан», появилась на премьере ленты в образе настоящей диснеевской принцессы и, безусловно, стала звездой вечера.

    Лю выбрала для посещения премьеры в легендарном театре «Долби» искрящееся платье цвета шампанского с корсажем и безумно пышным подолом из тюля, расшитого пайетками. Такие наряды на красных дорожках большая редкость, ведь в последнее время звезды отдают предпочтение облегающей одежде.

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    Звезда фильма «Мулан» в образе диснеевской принцессы затмила всех на красной дорожке
    Звезда фильма «Мулан» в образе диснеевской принцессы затмила всех на красной дорожке
    Звезда фильма «Мулан» в образе диснеевской принцессы затмила всех на красной дорожке
    Звезда фильма «Мулан» в образе диснеевской принцессы затмила всех на красной дорожке
    Звезда фильма «Мулан» в образе диснеевской принцессы затмила всех на красной дорожке
    Звезда фильма «Мулан» в образе диснеевской принцессы затмила всех на красной дорожке
    Звезда фильма «Мулан» в образе диснеевской принцессы затмила всех на красной дорожке

    Актриса смотрелась очень органично в своем наряде. Платье подчеркнуло ее тонкую талию, а декольте в форме сердца — изящную линию плеч. Стилисты не стали перегружать образ знаменитости макияжем и сложной прической. Ей сделали легкий мейк с акцентом на губах, а волосы уложили волнами.

    «Мулан» — это киноадаптация известного мультфильма 1998 года. Лента рассказывает о девушке, которая отважилась отправиться на войну, выдав себя за мужчину. Всюду ее сопровождает маленький дракон Мушу.

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