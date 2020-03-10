Светлана Лобода в слишком откровенном боди вызвала бурные эмоции фанатов



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37-летняя Светлана Лобода не привыкла отдыхать instagram.com/lobodaofficial

Певица отправилась в Германию, где на ближайшее время у нее запланирована активная программа

37-летняя украинская поп-исполнительница Светлана Лобода продемонстрировала поклонникам откровенный сценический наряд, в котором она планирует появиться перед немецкими зрителями. Образ получился очень горячим.

Светлана надела откровенное «хищное» боди с бахромой с одной стороны. Завершением аутфита стали ботильоны металлизированного синего оттенка.

Поклонники восхитились сексуальным выходом «суперзвезды». «Купальник - это униформа на сцене?», «Красотка наша», «Просто шик», «Такая красотка, моих глаз нет», — написали фолловеры.