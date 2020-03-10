Светлана Лобода в слишком откровенном боди вызвала бурные эмоции фанатов
37-летняя Светлана Лобода не привыкла отдыхать
instagram.com/lobodaofficial
Певица отправилась в Германию, где на ближайшее время у нее запланирована активная программа
37-летняя украинская поп-исполнительница Светлана Лобода продемонстрировала поклонникам откровенный сценический наряд, в котором она планирует появиться перед немецкими зрителями. Образ получился очень горячим.
Светлана надела откровенное «хищное» боди с бахромой с одной стороны. Завершением аутфита стали ботильоны металлизированного синего оттенка.
Поклонники восхитились сексуальным выходом «суперзвезды». «Купальник - это униформа на сцене?», «Красотка наша», «Просто шик», «Такая красотка, моих глаз нет», — написали фолловеры.