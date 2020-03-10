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    Шоу-биз

    Светлана Лобода в слишком откровенном боди вызвала бурные эмоции фанатов

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    <p>37-летняя Светлана Лобода не привыкла отдыхать</p> <div></div> - Светлана Лобода в слишком откровенном боди вызвала бурные эмоции фанатов

    37-летняя Светлана Лобода не привыкла отдыхать

    instagram.com/lobodaofficial

    Певица отправилась в Германию, где на ближайшее время у нее запланирована активная программа

    37-летняя украинская поп-исполнительница Светлана Лобода продемонстрировала поклонникам откровенный сценический наряд, в котором она планирует появиться перед немецкими зрителями. Образ получился очень горячим.

    Светлана надела откровенное «хищное» боди с бахромой с одной стороны. Завершением аутфита стали ботильоны металлизированного синего оттенка.

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    Светлана Лобода в слишком откровенном боди вызвала бурные эмоции фанатов
    Светлана Лобода в слишком откровенном боди вызвала бурные эмоции фанатов

    Поклонники восхитились сексуальным выходом «суперзвезды». «Купальник - это униформа на сцене?», «Красотка наша», «Просто шик», «Такая красотка, моих глаз нет», — написали фолловеры.

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