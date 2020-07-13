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    Курьез

    Фото забавных белок, которые не уступают в привлекательности даже котикам

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    Фото забавных белок, которые не уступают в привлекательности даже котикам

    Собрали для вас 15 снимков грызунов, перед которыми никто не устоит

    Когда речь заходит о любимых животных всея интернета, то первые места делят, конечно же, кошки и собаки. Однако существует множество других животных, которые могли бы потеснить обожаемых всеми питомцев с пьедестала почета. Очаровательные белки с пушистыми хвостами — одни из них.

    Собрали для вас 15 снимков грызунов, перед которыми не смогут устоять даже те, кто недолюбливают рыжих зверьков.

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    Фото забавных белок, которые не уступают в привлекательности даже котикам
    Фото забавных белок, которые не уступают в привлекательности даже котикам
    Фото забавных белок, которые не уступают в привлекательности даже котикам
    Фото забавных белок, которые не уступают в привлекательности даже котикам
    Фото забавных белок, которые не уступают в привлекательности даже котикам
    Фото забавных белок, которые не уступают в привлекательности даже котикам
    Фото забавных белок, которые не уступают в привлекательности даже котикам
    Фото забавных белок, которые не уступают в привлекательности даже котикам
    Фото забавных белок, которые не уступают в привлекательности даже котикам
    Фото забавных белок, которые не уступают в привлекательности даже котикам
    Фото забавных белок, которые не уступают в привлекательности даже котикам
    Фото забавных белок, которые не уступают в привлекательности даже котикам
    Фото забавных белок, которые не уступают в привлекательности даже котикам

    «Бабушка использует свою марионетку, чтобы накормить белку в парке», «Белка приземлилась так, словно она из супергеройского кино», «Встретил этого красавца в Индии»,«Мой отец позвонил мне и сообщил, что наш лабрадор спас двух бельчат. Теперь они ни на шаг не отходят от папы», «Впервые в жизни увидел беременную белку. Незабываемое зрелище», Спасение трех застрявших грызунов», - подписывают фото пользователи сети.

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