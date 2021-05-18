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    Мисс Вселенная 2021. Украинка прокомментировала свой провал на конкурсе

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    Представительница Украины Елизавета Ястремская - Мисс Вселенная 2021. Украинка прокомментировала свой провал на конкурсе
    Представительница Украины Елизавета Ястремская
    instagram.com/__lizaelza__/

    Звезда высказалась о поражении на конкурсе

    В воскресенье, 16 мая, в Майами прошел конкурс «Мисс Вселенная 2021», в котором победила девушка из Мексики - Андреа Меза. Представительница Украины Елизавета Ястремская не вошла в Топ-21 и прокомментировала свое поражение.

    О своих эмоциях после конкурса она написала в Instagram.

    «Участие в конкурсе «Мисс Вселенная» навсегда останется в моей памяти, как одно из самых ярких событий в моей жизни. Я бесконечно благодарна Богу за возможность представить свою любимую страну на крупнейшем конкурсе в мире. Это бесценный опыт», – написала девушка.

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    Мисс Вселенная 2021. Украинка прокомментировала свой провал на конкурсе
    Мисс Вселенная 2021. Украинка прокомментировала свой провал на конкурсе
    Мисс Вселенная 2021. Украинка прокомментировала свой провал на конкурсе
    Мисс Вселенная 2021. Украинка прокомментировала свой провал на конкурсе

    Она поздравила победительницу Андреа Меза, а также других девушек, которые получили призовые места. Также она сказала, что очень благодарна за невероятную поддержку всем тем, кто болел за нее.

    «Мои новые победы впереди. Важнейшая победа для меня - быть признанной тобой, Украина», - добавила Елизавета.

    Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

    «Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.

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    Теги: знаменитости мода и красота Мисс Вселенная шоу-бизнес
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    Мисс Вселенная 2021. Украинка прокомментировала свой провал на конкурсе