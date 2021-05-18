Мисс Вселенная 2021. Украинка прокомментировала свой провал на конкурсе

Звезда высказалась о поражении на конкурсе

В воскресенье, 16 мая, в Майами прошел конкурс «Мисс Вселенная 2021», в котором победила девушка из Мексики - Андреа Меза. Представительница Украины Елизавета Ястремская не вошла в Топ-21 и прокомментировала свое поражение.

О своих эмоциях после конкурса она написала в Instagram.

«Участие в конкурсе «Мисс Вселенная» навсегда останется в моей памяти, как одно из самых ярких событий в моей жизни. Я бесконечно благодарна Богу за возможность представить свою любимую страну на крупнейшем конкурсе в мире. Это бесценный опыт», – написала девушка.

Она поздравила победительницу Андреа Меза, а также других девушек, которые получили призовые места. Также она сказала, что очень благодарна за невероятную поддержку всем тем, кто болел за нее.

«Мои новые победы впереди. Важнейшая победа для меня - быть признанной тобой, Украина», - добавила Елизавета.

Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

«Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.