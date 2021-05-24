Billboard Music Awards: лучшие наряды звезд и лауреаты премии (фото)

Викенд стал абсолютным триумфатором премии, победив в десяти номинациях

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония награждения Billboard Music Awards, которая запомнится как минимум фанатам BTS и The Weeknd: корейская поп-группа этой ночью впервые исполнила свою новую песню Butter, а обделенный на «Грэмми» Викенд стал абсолютным триумфатором премии, победив в десяти номинациях (в том числе «Лучший артист»).

Дрейка на церемонии назвали артистом десятилетия, а P!nk — музыкальной иконой. Оба исполнителя пришли на церемонию со своими детьми. BTS и рэпер Bad Bunny получили по четыре статуэтки, а застреленный год назад Pop Smoke посмертно выиграл пять наград — за него их получила мама.

Ранее «Скотч» сообщал, что президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады.

Она поблагодарила и ответила, что после такого приветствия ей нужен валидол.

Певица также получила цветы от главы Офиса президента Андрея Ермака, которого назвала своим другом. А с экрана сцены Ирину Билык поздравили предыдущие президенты Украины Леонид Кравчук и Виктор Ющенко.