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    Гениальность или безумие? Подборка очень необычных товаров из интернета

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    Гениальность или безумие? Подборка очень необычных товаров из интернета

    В интернете чего только не найти

    К сожалению, возможности человеческого мозга не до конца исследованы и изучены, а ведь так хотелось бы узнать, что двигает некоторыми креативными людьми. Например, мы бы точно отдали кругленькую сумму, чтобы оказаться в голове у авторов этих сумасшедших, но при этом гениальных товаров.

    Зонт в форме капусты и шапки для коровьих ушей — собрали для вас самые забавные и необычные вещи, которые можно найти на просторах всемирной паутины.

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    Парящая кружка, для которой не нужна подставка.
    Гениальность или безумие? Подборка очень необычных товаров из интернета
    3D-носки.
    Кубик Рубика, который можно использовать в качестве мини-сейфа. Он открывается, только когда собран.
    Защитные чехлы для обуви.
    Гениальность или безумие? Подборка очень необычных товаров из интернета
    Гениальность или безумие? Подборка очень необычных товаров из интернета
    Гениальность или безумие? Подборка очень необычных товаров из интернета
    Подставка для макания печенья в молоко.
    Душевые занавески для гаджетозависимых.
    Ночной столик, превращающийся в средство самозащиты.
    Гениальность или безумие? Подборка очень необычных товаров из интернета
    Гениальность или безумие? Подборка очень необычных товаров из интернета
    Почувствуй себя буррито.
    Идеальная кровать для кошатников.
    Робот, который кормит вас помидорами, пока вы заняты.

    Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

    Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Гениальность или безумие? Подборка очень необычных товаров из интернета