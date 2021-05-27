Гениальность или безумие? Подборка очень необычных товаров из интернета

В интернете чего только не найти

К сожалению, возможности человеческого мозга не до конца исследованы и изучены, а ведь так хотелось бы узнать, что двигает некоторыми креативными людьми. Например, мы бы точно отдали кругленькую сумму, чтобы оказаться в голове у авторов этих сумасшедших, но при этом гениальных товаров.

Зонт в форме капусты и шапки для коровьих ушей — собрали для вас самые забавные и необычные вещи, которые можно найти на просторах всемирной паутины.

Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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