После лечения Бритни Спирс отдыхает с бойфрендом в Майами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бритни Спирс

С выписки певицы из реабилитационной клиники прошло уже полтора месяца

Восстанавливаться после пережитого ей помогают любовь и талассотерапия.

Тяжбы с отцом, громкие и не всегда правдивые заявления менеджера, рехаб и непрерывный взгляд тысяч камер папарацци - последние месяцы у Бритни выдались напряженными. Снимать стресс и входить в нормальный режим ей помогает бойфренд Сэм Асгари. Вместе с ним она отправилась на побережье Майами, чтобы оставить все заботы в водах Атлантического океана.

Это воскресенье Бритни и Сэм провели на арендованной яхте: прыгали в океан с бортика, катались на гидроциклах и совершенно не обращали внимания на других посетителей пляжа.

Джерело: Hello!