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    Жизнь

    После лечения Бритни Спирс отдыхает с бойфрендом в Майами

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    Бритни Спирс - После лечения Бритни Спирс отдыхает с бойфрендом в Майами
    Бритни Спирс

    С выписки певицы из реабилитационной клиники прошло уже полтора месяца

    Восстанавливаться после пережитого ей помогают любовь и талассотерапия.

    Тяжбы с отцом, громкие и не всегда правдивые заявления менеджера, рехаб и непрерывный взгляд тысяч камер папарацци - последние месяцы у Бритни выдались напряженными. Снимать стресс и входить в нормальный режим ей помогает бойфренд Сэм Асгари. Вместе с ним она отправилась на побережье Майами, чтобы оставить все заботы в водах Атлантического океана.

    Это воскресенье Бритни и Сэм провели на арендованной яхте: прыгали в океан с бортика, катались на гидроциклах и совершенно не обращали внимания на других посетителей пляжа.

    Джерело: Hello!

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