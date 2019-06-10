На Одесский кинофестиваль приедет легендарная Катрин Денев



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Катрин Денев tsn.ua

Французская актриса станет почетной гостьей ОМКФ

Почетной гостьей 10-го Одесского кинофестиваля (ОМКФ) станет легендарная французская актриса Катрин Денев. Актриса получила невероятную популярность благодаря главным ролям в фильмах «Дневная красавица», «Шербурские зонтики», «8 женщин» и многих других.

Также стоит отметить, что Катрин Денев получила почетную «Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф на Каннском кинофестивале и премию «Сезар» за фильм «Последнее метро» Франсуа Трюффо, а также номинировалась на «Оскар» как лучшая актриса за главную роль в драме «Индокита».

Напомним, что в 2019 году юбилейный Одесский кинофестиваль пройдет с 12 по 20 июля. В рамках фестиваля покажут ретроспективу фильмов актрисы.Также Катрин Денев проведет встречу со зрителями.

Джерело: Buro 24/7