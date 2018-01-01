После скандала с изменой Мелания Трамп отказывается фотографироваться с мужем
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Первая леди США продолжает обижаться на своего супруга
Последнее время выдалось нелегким для семьи президента США: в прессе то и дело обсуждается скандал с изменой Дональда Трампа жене, которая произошла, когда их сын только родился. На выходные семейство в полном составе отправилось во Флориду на отдых, где Дональда и Меланию уже ждала Иванка Трамп с мужем и детьми.
Но президентская чета снова оказалась в центре скандала. Дело в том, что Мелания отказалась фотографироваться с мужем! В аэропорту только сойдя с трапа самолета, первая леди поспешила демонстративно пройти мимо фотографов и Дональда, который остановился, чтобы дать возможность сделать несколько снимков.
.@realDonaldTrump @FLOTUS & Barron get in limo for ride to Mar-a-Lago. #TrumpInPalmBeach pic.twitter.com/piUi4Sp6nr— George Bennett (@gbennettpost) 3 февраля 2018 г.
Джерело: graziamagazine.ru