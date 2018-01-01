После скандала с изменой Мелания Трамп отказывается фотографироваться с мужем

Первая леди США продолжает обижаться на своего супруга

Последнее время выдалось нелегким для семьи президента США: в прессе то и дело обсуждается скандал с изменой Дональда Трампа жене, которая произошла, когда их сын только родился. На выходные семейство в полном составе отправилось во Флориду на отдых, где Дональда и Меланию уже ждала Иванка



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Дональд и Мелания Трамп

Первая леди США продолжает обижаться на своего супруга

Последнее время выдалось нелегким для семьи президента США: в прессе то и дело обсуждается скандал с изменой Дональда Трампа жене, которая произошла, когда их сын только родился. На выходные семейство в полном составе отправилось во Флориду на отдых, где Дональда и Меланию уже ждала Иванка Трамп с мужем и детьми.

Но президентская чета снова оказалась в центре скандала. Дело в том, что Мелания отказалась фотографироваться с мужем! В аэропорту только сойдя с трапа самолета, первая леди поспешила демонстративно пройти мимо фотографов и Дональда, который остановился, чтобы дать возможность сделать несколько снимков.

Напомним, что после того, как издание In Touch опубликовало интервью актрисы фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, Мелания Трамп отказалась сопровождать мужа во время официальной поездки в Швейцарию.

Больше недели супруга Трампа не появлялась вместе с мужем на людях.

Конечно, этот факт не остался незамеченным в средствах массовой информации и к президенту США и его супруге приковано еще больше внимания.

Теперь СМИ следят за каждым шагом Дональда и Мелании Трамп.

Джерело: graziamagazine.ru