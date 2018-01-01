Сторми Дэниелз прокомментировала слухи о романе с Дональдом Трампом
- Сьогодні, 21:15
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Сторми Дэниелз
Первая леди США может быть спокойна
Недавно появились слухи о том, что в семье президента США не все в порядке. Дональда Трампа обвинили в изменах супруге с порноактрисой Сторми Дэниелз в период с 2006 по 2011 год. После обнародования этой информации Мелания Трамп даже отказалась сопровождать мужа на форуме в Давосе, но представитель первой леди уверила публику, что слухи об изменах мужа не были тому причиной.
Наконец все точки над «i» решила расставить сама Сторми. Актриса заявила, что никакого романа между ней и президентом США не было, как и взятки за молчание.
«Последние несколько недель меня множество раз просили прокомментировать отношения с Дональдом Трампом, которые якобы были много лет назад. Но мы уже отрицали, что между нами была связь еще в 2006, 2011, 2016, 2017 и теперь в 2018 годах. Хочу заметить, я отрицаю роман не из-за взятки, а потому что его действительно не было», — призналась актриса.
Отметим, что несмотря на заявление порноактрисы, Мелания Трамп нарушила протокол и появилась в Конгрессе без Дональда Трампа
Джерело: graziamagazine.ru