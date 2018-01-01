Сторми Дэниелз прокомментировала слухи о романе с Дональдом Трампом

Первая леди США может быть спокойна

Недавно появились слухи о том, что в семье президента США не все в порядке. Дональда Трампа обвинили в изменах супруге с порноактрисой Сторми Дэниелз в период с 2006 по 2011 год. После обнародования этой информации Мелания Трамп даже отказалась сопровождать мужа на форуме в Давосе,



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Сторми Дэниелз

Первая леди США может быть спокойна

Недавно появились слухи о том, что в семье президента США не все в порядке. Дональда Трампа обвинили в изменах супруге с порноактрисой Сторми Дэниелз в период с 2006 по 2011 год. После обнародования этой информации Мелания Трамп даже отказалась сопровождать мужа на форуме в Давосе, но представитель первой леди уверила публику, что слухи об изменах мужа не были тому причиной.

Наконец все точки над «i» решила расставить сама Сторми. Актриса заявила, что никакого романа между ней и президентом США не было, как и взятки за молчание.

«Последние несколько недель меня множество раз просили прокомментировать отношения с Дональдом Трампом, которые якобы были много лет назад. Но мы уже отрицали, что между нами была связь еще в 2006, 2011, 2016, 2017 и теперь в 2018 годах. Хочу заметить, я отрицаю роман не из-за взятки, а потому что его действительно не было», — призналась актриса.

Джерело: graziamagazine.ru