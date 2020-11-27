Потрясающие преображения людей, поборовших наркотическую зависимость (фото)

«Я живой пример того, что даже если вам кажется, что вы в аду, всегда есть надежда»

Наркомания — одна из самых страшных зависимостей, от которой страдают миллионы людей по всему миру. Самое сложное в проблеме употребления запрещенных веществ — завязать. Ведь от этого зависит ваша жизнь, счастье ваших родных, ваше здоровье и красота.

Самые удивительные и мотивирующие перевоплощения людей, которые нашли в себе силы и побороли наркотическую и алкогольную зависимости, мы собрали в этом материале.

Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.