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    Шоу-биз

    Директор Софии Ротару назвал размер гонорара певицы на заработках в России

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    Певица София Ротару - Директор Софии Ротару назвал размер гонорара певицы на заработках в России
    Певица София Ротару

    Гонорар Ротару вырос

    Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в интервью изданию «Собеседник» рассказал, что певица переживает непростые времена, однако не снижает сумму гонораров.

    При этом концертов во время пандемии у Ротару нет. «Она получает гонорар только в валюте. Конечно, ей нужно понижать сумму. Наши звезды, к примеру, раньше получали три миллиона за выступление. Курс евро поднялся, но они продолжают получать в рублях ту же сумму. А у Ротару гонорар, получается, вырос. По-хорошему, ей надо снизить сумму до 20–30 тысяч евро. Но она этого не делает», — сказал Лавров.

    Из-за этого заказчики выбирают более доступных по цене артистов.

    Недавно стало известно, что певица возвращается в Россию на заработки.
    Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

    Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес семья
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