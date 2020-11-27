Директор Софии Ротару назвал размер гонорара певицы на заработках в России

Гонорар Ротару вырос

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в интервью изданию «Собеседник» рассказал, что певица переживает непростые времена, однако не снижает сумму гонораров.

При этом концертов во время пандемии у Ротару нет. «Она получает гонорар только в валюте. Конечно, ей нужно понижать сумму. Наши звезды, к примеру, раньше получали три миллиона за выступление. Курс евро поднялся, но они продолжают получать в рублях ту же сумму. А у Ротару гонорар, получается, вырос. По-хорошему, ей надо снизить сумму до 20–30 тысяч евро. Но она этого не делает», — сказал Лавров.

Из-за этого заказчики выбирают более доступных по цене артистов.

Недавно стало известно, что певица возвращается в Россию на заработки.

Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.