Скандальный миллионер пришел на свадьбу с шестью беременными от него девушками

30-летний миллионер Майк Эз-Нвали Нвогу, более известный как Красавчик Майк, произвел фурор на свадьбе друга

Мужчина оригинально признался, что скоро станет многодетным отцом

Скандальный нигерийский бизнесмен, 30-летний миллионер Майк Эз-Нвали Нвогу, стал гостем вечеринки в честь бракосочетания звезды кинематографа и комика Уильямса Учембы (Williams Uchemba). Красавчик Майк предстал в розовом костюме и бежевом лонгсливе в сочетании с классическими туфлями. Но внимание гостей привлек вовсе не его внешний вид.

Миллионер пришел на торжество с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей, сообщает Daily Mail.

«Красавчик Майк и его шесть мамочек. Это не кинематографический трюк... Мы просто наслаждаемся жизнью», — пояснил владелец ночного клуба.

Поклонники иронично высказались в адрес многодетного отца. »Майк, ты сделал 2020 год», «Ты оплодотворил их за неделю?», «По женщине в день, а в воскресенье отдых и игра с детьми. Молодец!», «По крайней мере, человек помогает обществу поднять демографию», «Ты отнял всё внимание у жениха и невесты», — написали фолловеры.

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