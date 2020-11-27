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    Жизнь

    Скандальный миллионер пришел на свадьбу с шестью беременными от него девушками

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    <p>30-летний миллионер Майк Эз-Нвали Нвогу, более известный как Красавчик Майк, произвел фурор на свадьбе друга</p> <div></div> - Скандальный миллионер пришел на свадьбу с шестью беременными от него девушками

    30-летний миллионер Майк Эз-Нвали Нвогу, более известный как Красавчик Майк, произвел фурор на свадьбе друга

    instagram.com/prettymikeoflagos/

    Мужчина оригинально признался, что скоро станет многодетным отцом

    Скандальный нигерийский бизнесмен, 30-летний миллионер Майк Эз-Нвали Нвогу, стал гостем вечеринки в честь бракосочетания звезды кинематографа и комика Уильямса Учембы (Williams Uchemba). Красавчик Майк предстал в розовом костюме и бежевом лонгсливе в сочетании с классическими туфлями. Но внимание гостей привлек вовсе не его внешний вид.

    Миллионер пришел на торжество с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей, сообщает Daily Mail.

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    Скандальный миллионер пришел на свадьбу с шестью беременными от него девушками
    Скандальный миллионер пришел на свадьбу с шестью беременными от него девушками
    Скандальный миллионер пришел на свадьбу с шестью беременными от него девушками
    instagram.com/prettymikeoflagos/

    «Красавчик Майк и его шесть мамочек. Это не кинематографический трюк... Мы просто наслаждаемся жизнью», — пояснил владелец ночного клуба.

    Поклонники иронично высказались в адрес многодетного отца. »Майк, ты сделал 2020 год», «Ты оплодотворил их за неделю?», «По женщине в день, а в воскресенье отдых и игра с детьми. Молодец!», «По крайней мере, человек помогает обществу поднять демографию», «Ты отнял всё внимание у жениха и невесты», — написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

    Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес семья
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