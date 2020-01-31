Пранкеры разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг



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Тунберг» предложила Фениксу присоединиться к несуществующей акции «Звезды спасут Землю»

Под занавес разговора Феникса попросили рассмеяться как Джокер

Известные российские пранкеры Лексус и Вован позвонили звезде «Джокера» Хоакину Фениксу от имени главной защитницы природы Греты Тунберг. Началась беседа с того, что «Тунберг» предложила Фениксу присоединиться к несуществующей акции «Звезды спасут Землю», на что актер ответил, что готов вместе со своей невестой Руни Марой оказать ей необходимую помощь. Далее псевдо-Грета начала разводить Хоакина на роль в продолжении «Джокера». Поняв, что разговор складывается странный, Феникс заметно погруснел, но все же ответил, что обязательно замолвит словечко перед режиссером, если сиквел фильма действительно будет.

Под занавес Феникса попросили рассмеяться как Джокер, после чего в разговор вступил «отец Тунберг», который также попробовал изобразить легендарный смех персонажа, что окончательно выдало пранкеров. Хоакин похвалил ребят за классный розыгрыш и заявил, что это «было великолепно

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