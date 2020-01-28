Орландо Блум показал архивное фото со съемок «Трои»



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В кадре Блум позирует с подругой и держит в руках фотографию, на которой он запечатлен с ней же в 2004 году

Поклонницы пишут, что актер стал более брутальным и интересным

На днях знаменитый голливудский актер Орландо Блум выложил селфи, чтобы показать, как он изменился со времен съемок в фильме «Троя», где играл юного принца Париса.

«Разница 16 лет. Найдите отличия», – подписал снимок актер.

«Ой, посмотрите на малыша Орландо!», «Постарел, старина», «Ты стал интересным, красивым мужчиной, так держать!», «И там и там хорошо выглядишь», «Ты как хорошее вино: с годами становишься лучше», «Да почти не изменился», «По-прежнему хорош», - пишут в комментариях поклонницы Блума.

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