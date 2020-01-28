  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Орландо Блум показал архивное фото со съемок «Трои»

    • Розсилка
    <p>В кадре Блум позирует с подругой и держит в руках фотографию, на которой он запечатлен с ней же в 2004 году</p> <div></div> - Орландо Блум показал архивное фото со съемок «Трои»

    В кадре Блум позирует с подругой и держит в руках фотографию, на которой он запечатлен с ней же в 2004 году

    Поклонницы пишут, что актер стал более брутальным и интересным

    На днях знаменитый голливудский актер Орландо Блум выложил селфи, чтобы показать, как он изменился со времен съемок в фильме «Троя», где играл юного принца Париса.

    «Разница 16 лет. Найдите отличия», – подписал снимок актер.

    screenshot_3_46

     «Ой, посмотрите на малыша Орландо!», «Постарел, старина», «Ты стал интересным, красивым мужчиной, так держать!», «И там и там хорошо выглядишь», «Ты как хорошее вино: с годами становишься лучше», «Да почти не изменился», «По-прежнему хорош», - пишут в комментариях поклонницы Блума.

     Читайте также: Скандал с Гарри и Меган подорвал здоровье Елизаветы II

     

     

    знаменитости кино актер шоу-бизнес селфи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ