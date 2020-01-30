73-летний Сталлоне перестал скрывать седые волосы (видео)



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Седовласым своим фанатам он нравится даже больше

Долгие годы актер подкрашивал волосы

28 января 73-летний голливудский актер Сильвестр Сталлоне выложил видеообращение к своим фанатам в Instagram. Звезда боевиков повторил памятную фразу из культового фильма «Рокки»: «Держи удар», потрясая кулаком. Но поклонники обратили внимание не на посыл ролика, а на волосы артиста: мужчина наконец дал себе поседеть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) 28 Янв 2020 в 2:22 PST

Напомним, седина атаковала Сталлоне еще несколько лет назад, но он долгие годы подкрашивал волосы черным или пепельным цветом. Сейчас, похоже, он сдался и предстал перед публикой практически белым.

Подписчики актера оставили под видео множество комментариев о том, что он прекрасно выглядит и ему идет новый образ. Без краски лучше, считают американские фанаты Рэмбо.

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