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    Шоу-биз

    73-летний Сталлоне перестал скрывать седые волосы (видео)

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    <p>Седовласым своим фанатам он нравится даже больше</p> <div></div> - 73-летний Сталлоне перестал скрывать седые волосы (видео)

    Седовласым своим фанатам он нравится даже больше

    Долгие годы актер подкрашивал волосы

    28 января 73-летний голливудский актер Сильвестр Сталлоне выложил видеообращение к своим фанатам в Instagram. Звезда боевиков повторил памятную фразу из культового фильма «Рокки»: «Держи удар», потрясая кулаком. Но поклонники обратили внимание не на посыл ролика, а на волосы артиста: мужчина наконец дал себе поседеть.

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    Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

    Напомним, седина атаковала Сталлоне еще несколько лет назад, но он долгие годы подкрашивал волосы черным или пепельным цветом. Сейчас, похоже, он сдался и предстал перед публикой практически белым.

    Подписчики актера оставили под видео множество комментариев о том, что он прекрасно выглядит и ему идет новый образ. Без краски лучше, считают американские фанаты Рэмбо.

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