Младшая дочь Дональда Трампа повеселилась в обтягивающем мини

Девушка не упустила возможности покрасоваться своими формами

24-летняя Тиффани Трамп, которая изучает юриспруденцию в институте Джорджтауна, с размахом отпраздновала окончание зимних каникул. Девушка повеселилась на вечеринке своего близкого друга, дизайнера и основателя марки Just Drew Эндрю Уоррена. Несколько снимков с вечеринки Тиффани выложила на своей странице в Instagram. На них девушка позирует в



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Дочери Дональда Трампа

Девушка не упустила возможности покрасоваться своими формами

24-летняя Тиффани Трамп, которая изучает юриспруденцию в институте Джорджтауна, с размахом отпраздновала окончание зимних каникул. Девушка повеселилась на вечеринке своего близкого друга, дизайнера и основателя марки Just Drew Эндрю Уоррена.

Несколько снимков с вечеринки Тиффани выложила на своей странице в Instagram. На них девушка позирует в сексуальном мини-платье с пайетками. При этом она не упустила возможности продемонстрировать достоинства своей фигуры.

Как сообщалось ранее, Тиффани Трамп отказалась от празднования Нового года в кругу семьи. Вместо этого она отправилась на вечеринку Playboy. Туда пригласил Тиффани наследник империи Playboy, сын покойного Хью Хефнера – 26-летний Купер Хефнер.

Джерело: Сегодня