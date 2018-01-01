Младшая дочь Дональда Трампа повеселилась в обтягивающем мини
- Сьогодні, 17:32
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Розсилка
Девушка не упустила возможности покрасоваться своими формами
24-летняя Тиффани Трамп, которая изучает юриспруденцию в институте Джорджтауна, с размахом отпраздновала окончание зимних каникул. Девушка повеселилась на вечеринке своего близкого друга, дизайнера и основателя марки Just Drew Эндрю Уоррена.
Несколько снимков с вечеринки Тиффани выложила на своей странице в Instagram. На них девушка позирует в сексуальном мини-платье с пайетками. При этом она не упустила возможности продемонстрировать достоинства своей фигуры.
Как сообщалось ранее, Тиффани Трамп отказалась от празднования Нового года в кругу семьи. Вместо этого она отправилась на вечеринку Playboy. Туда пригласил Тиффани наследник империи Playboy, сын покойного Хью Хефнера – 26-летний Купер Хефнер.
Джерело: Сегодня