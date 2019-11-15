Астафьева опубликовала фото без белья

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instagram.com/da_astafieva

Автором фотографий стала Дана Дубовая

Украинский секс-символ Даша Астафьева каждый раз удивляет своих инстаграм-фанатов новыми кадрами из фотосъемок, не стесняясь лишний раз засветить свои прелести. На этот раз ее образ сильно взбудоражил воображение поклонников.

На новых кадрах 34-летняя звезда Playboy появилась только в одних колготках в сетку с высокой посадкой, рукавах-фонариках и бюстгальтере с колье, легко спадавшем на ее обнаженную грудь.

Образ Даши завершили очки в форме кошачьих глаз, которые были особенно популярны на Западе в 2018 году, и обувь на интересных каблуках.

По традиции, Астафьева опубликовала в своем Instagram серию из нескольких снимков, поэтому поклонники смогли увидеть любимицу во всей красе.

«Где же ваши трусы? Жги, Даша, жги», «Ты всегда была круче всех. Даша. Ты супер», «Без лишних слов. Само совершенство идеальности красоты и сексуальности», «Когда трусы променяла на модные очки», «Эпатажная наша звездочка», — пишут комментаторы.