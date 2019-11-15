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    Фото

    Астафьева опубликовала фото без белья

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    Астафьева опубликовала фото без белья
    instagram.com/da_astafieva

    Автором фотографий стала Дана Дубовая

    Украинский секс-символ Даша Астафьева каждый раз удивляет своих инстаграм-фанатов новыми кадрами из фотосъемок, не стесняясь лишний раз засветить свои прелести. На этот раз ее образ сильно взбудоражил воображение поклонников.

    На новых кадрах 34-летняя звезда Playboy появилась только в одних колготках в сетку с высокой посадкой, рукавах-фонариках и бюстгальтере с колье, легко спадавшем на ее обнаженную грудь. 

    Образ Даши завершили очки в форме кошачьих глаз, которые были особенно популярны на Западе в 2018 году, и обувь на интересных каблуках.

    По традиции, Астафьева опубликовала в своем Instagram серию из нескольких снимков, поэтому поклонники смогли увидеть любимицу во всей красе. 

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    instagram.com/da_astafieva
    instagram.com/da_astafieva

    «Где же ваши трусы? Жги, Даша, жги», «Ты всегда была круче всех. Даша. Ты супер», «Без лишних слов. Само совершенство идеальности красоты и сексуальности», «Когда трусы променяла на модные очки», «Эпатажная наша звездочка», — пишут комментаторы.

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