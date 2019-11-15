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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин

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    <p>Кайли Дженнер вместе с друзьями улетела на отдых к океану</p> <div>Фото: instagram.com/kyliejenner/</div> - Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин

    Кайли Дженнер вместе с друзьями улетела на отдых к океану

    Фото: instagram.com/kyliejenner/

    Модель похвасталась пышными формами в сексуальном купальнике

    22-летняя Кайли Дженнер не только много работает, но и хорошо отдыхает на фешенебельном курорте островов Теркс и Кайкос. Звезда примерила разноцветное монокини, которое дополнила золотой цепочкой на животе. Кайли распустила длинные волосы и сделала умеренный макияж. Она примерила крупные серьги с золотой цепочкой.

    «Счастливое место», – подписала она «горячие» фотографии.

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    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном монокини на пляже подразнила мужчин
    Фото: instagram.com/kyliejenner/

     «Просто огонь», «Странные ракурсы, но твою фигуру ничем не испортишь», «Кайли, остановись, у меня телефон раскалился», «Восхитительная», – написали в комментариях мужчины.

    Дженнер похвасталась еще одной фотографией. На этот раз звезда позировала в мокрой простыне, которой она прикрыла свою грудь. Кайли сделала влажную укладку и нежный макияж в розовых тонах. Этот снимок стал частью промо-кампании новой линейки косметики по уходу бренда модели.

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