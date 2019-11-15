50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем



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Дженнифер Лопес восхитила поклонников длинными ногами Фото: instagram.com/jlo/

Влюбленные загорали у бассейна

В свои 50 лет Дженнифер Лопес выглядит лучше многих звезд. Поп-дива регулярно публикует в соцсетях снимки в откровенных нарядах, и главный поклонник подобных кадров – конечно, будущий муж исполнительницы Алекс Родригес. На очередном совместном снимке с 44-летним женихом певица вновь показала себя «во всей красе».

Влюбленные загорали у бассейна. Из одежды на Джей Ло была только черная спортивная куртка с серебристой застежкой-молнией. Длинные загорелые ноги украсили черные босоножки на шпильке с тонкими перемычками. Бейсболист, в свою очередь, выбрал лук, гармонирующий с нарядом его избранницы – черный классический лонгслив и аккуратные солнцезащитные очки в тон.