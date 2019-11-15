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    Шоу-биз

    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем

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    <p>Дженнифер Лопес восхитила поклонников длинными ногами</p> <p>Фото: instagram.com/jlo/</p> <div></div> <div></div> - 50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем

    Дженнифер Лопес восхитила поклонников длинными ногами

    Фото: instagram.com/jlo/

    Влюбленные загорали у бассейна

    В свои 50 лет Дженнифер Лопес выглядит лучше многих звезд. Поп-дива регулярно публикует в соцсетях снимки в откровенных нарядах, и главный поклонник подобных кадров – конечно, будущий муж исполнительницы Алекс Родригес. На очередном совместном снимке с 44-летним женихом певица вновь показала себя «во всей красе».

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    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    50-летняя Дженнифер Лопес без юбки соблазнительно позирует с мужем
    Фото: instagram.com/jlo/

    Влюбленные загорали у бассейна. Из одежды на Джей Ло была только черная спортивная куртка с серебристой застежкой-молнией. Длинные загорелые ноги украсили черные босоножки на шпильке с тонкими перемычками. Бейсболист, в свою очередь, выбрал лук, гармонирующий с нарядом его избранницы – черный классический лонгслив и аккуратные солнцезащитные очки в тон.

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    знаменитости певица Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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