  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Принц Филипп отказался от водительских прав после аварии

    • Розсилка
    Принц Филипп и королева Елизавета ІІ - Принц Филипп отказался от водительских прав после аварии
    Принц Филипп и королева Елизавета ІІ
    LegionMedia

    Супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский принял решение добровольно отказаться от водительских прав

    Об этом сообщил Букингемский дворец.

    97-летний принц Филипп в середине января попал в ДТП рядом с королевским дворцом Сандрингем. Внедорожник принца Land Rover Freelander столкнулся с автомобилем Kia, при этом принц Филипп ехал с не пристегнутым ремнем. Сам герцог Эдинбургский не пострадал, хотя его машина перевернулась на бок. Две женщины из другого автомобиля получили переломы и травмы.

    Теперь дворец выступил с официальным заявлением: «После обстоятельных размышлений герцог Эдинбургский принял решение добровольно сдать свои водительские права».

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    Королева Елизавета II
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ