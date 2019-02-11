Принц Филипп отказался от водительских прав после аварии



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Принц Филипп и королева Елизавета ІІ LegionMedia

Супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский принял решение добровольно отказаться от водительских прав

Об этом сообщил Букингемский дворец.

97-летний принц Филипп в середине января попал в ДТП рядом с королевским дворцом Сандрингем. Внедорожник принца Land Rover Freelander столкнулся с автомобилем Kia, при этом принц Филипп ехал с не пристегнутым ремнем. Сам герцог Эдинбургский не пострадал, хотя его машина перевернулась на бок. Две женщины из другого автомобиля получили переломы и травмы.

Теперь дворец выступил с официальным заявлением: «После обстоятельных размышлений герцог Эдинбургский принял решение добровольно сдать свои водительские права».

Джерело: graziamagazine.ru