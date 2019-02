Елизавета ІІ уже решила, что подарит на новоселье принцу Гарри и Меган Маркл



Выбор королевы был весьма сложным

Герцоги Сассекские, которые с нетерпением ждут появления первенца, планируют покинуть резиденцию в Кенсингтонском дворце и уже в марте переехать в новый дом — коттедж Фрогмор, расположенный за городом, недалеко от Виндзорского замка.

В честь новоселья будущих родителей Елизавета Вторая решила подарить им несколько картин из Королевской коллекции произведений искусства, которые принц Гарри и Меган Маркл смогут разместить в своем новом доме. Как сообщает Vanity Fair, герцогу и герцогине предоставили список полотен, из которого они смогут выбрать что-то, что им понравится.

Уверены, выбор будет непростым. Королевская коллекция произведений искусства — одна из самых больших частных коллекций в мире. Она насчитывает около миллиона предметов искусства. Они хранятся в королевских резиденциях по всей стране. В коллекции есть 6 полотен Рембрандта, более 50 работ Каналетто, около 600 рисунков Леонардо да Винчи, не меньше 13 картин Рубенса и как минимум 20 изображений Микеланджело. Кроме классических произведений в коллекции есть и современные работы — например, Энди Уорхола и Аниша Капура.

Меган и Гарри — известные коллекционеры произведений искусства. Когда-то Гарри подарил Меган картину британского художника Вана Донны. Работа называется "Каждому нужно кого-то любить" (Everybody Needs Somebody to Love).

