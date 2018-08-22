Принц Уильям и Кейт Миддлтон лишены опеки над детьми



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Оказывается, в британской королевской семье король или королева получает право на полную юридическую опеку не только над своими несовершеннолетними детьми, но и внуками

Так получается, что принц Уильям и Кейт Миддлтон ограничены в опеке над своими тремя детьми.

Например, если же они захотят взять малышей с собой на отдых или в официальную поездку, им необходимо спрашивать разрешения Елизаветы II. Более того, в случае развода с принцем, Кейт вовсе может не получить доступ к детям.

Это же касается и принца Гарри с Меган Маркл. Стоит отметить, такое правило ввел король Георг I. Монарх подписал указ в далеких 1700-х годах из-за того, что имел плохие отношения с сыном, потому и решил передать престол сразу внукам. Британский королевский двор до сих пор чтит закон, несмотря на его странность.

Джерело: graziamagazine.ru