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    Жизнь

    Принцесса Диана незадолго до смерти назвала самого сексуального мужчину в мире

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    Принцесса Диана незадолго до смерти назвала самого сексуального мужчину в мире

    Во второй раз принцесса и бизнесмен встретились на мероприятии в честь репортера

    Всплывают все новые подробности биографии принцессы Дианы: так, американский бизнесмен Уоррен Баффет рассказал о встрече с леди Ди. Его слова приводит портал Express.

    По его словам, они встречались дважды: в первый раз они пересеклись на одной из вечеринок в библиотеке, тогда бизнесмен почувствовал себя не в своей тарелке. «Мне было трудно вспомнить, как меня зовут, и я даже не мог подумать, о чем можно заговорить», — поделился Уоррен.

    Во второй раз принцесса и бизнесмен встретились на мероприятии в честь репортера издания Washington Post — они сидели друг напротив друга за столом. «Она сказала, что Билл Клинтон — самый сексуальный мужчина из всех ныне живущих», — вспомнил Баффет. По его словам, в тот день принцесса посетила Белый дом — и эта экскурсия произвела на нее сильное впечатление.

    Билл Клинтон
    Билл Клинтон

    Уоррен подчеркнул: это последнее, что он слышал от леди Ди перед ее смертью.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: знаменитости
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