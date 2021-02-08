Принцесса Диана незадолго до смерти назвала самого сексуального мужчину в мире

Во второй раз принцесса и бизнесмен встретились на мероприятии в честь репортера

Всплывают все новые подробности биографии принцессы Дианы: так, американский бизнесмен Уоррен Баффет рассказал о встрече с леди Ди. Его слова приводит портал Express.

По его словам, они встречались дважды: в первый раз они пересеклись на одной из вечеринок в библиотеке, тогда бизнесмен почувствовал себя не в своей тарелке. «Мне было трудно вспомнить, как меня зовут, и я даже не мог подумать, о чем можно заговорить», — поделился Уоррен.

Во второй раз принцесса и бизнесмен встретились на мероприятии в честь репортера издания Washington Post — они сидели друг напротив друга за столом. «Она сказала, что Билл Клинтон — самый сексуальный мужчина из всех ныне живущих», — вспомнил Баффет. По его словам, в тот день принцесса посетила Белый дом — и эта экскурсия произвела на нее сильное впечатление.

Билл Клинтон

Уоррен подчеркнул: это последнее, что он слышал от леди Ди перед ее смертью.

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