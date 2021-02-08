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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян публикует пикантные фото ради продажи собственной косметики

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    Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян - Ким Кардашьян публикует пикантные фото ради продажи собственной косметики
    Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян
    Фото: @kimkardashian

    Фанаты восхитились внешним видом предпринимательницы в комментариях под публикацией

    Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян привлекла внимание поклонников к собственному бренду косметики KKW Beauty, разместив в сети откровенные снимки и видео в нижнем белье. Серия сторис и публикаций появились в ее Instagram-аккаунте.

    На опубликованных кадрах 40-летняя телезвезда позирует в вязаном комплекте, состоящем из бюстгальера, стрингов и чулок с поясом. На одном из них знаменитость поливает себя медом, сидя на столе с множеством фруктов. На другом рекламном фото Кардашьян позирует с пчелиными сотами.

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    Ким Кардашьян публикует пикантные фото ради продажи собственной косметики
    Ким Кардашьян публикует пикантные фото ради продажи собственной косметики
    Ким Кардашьян публикует пикантные фото ради продажи собственной косметики
    Ким Кардашьян публикует пикантные фото ради продажи собственной косметики
    Ким Кардашьян публикует пикантные фото ради продажи собственной косметики
    Ким Кардашьян публикует пикантные фото ради продажи собственной косметики
    Ким Кардашьян публикует пикантные фото ради продажи собственной косметики
    Ким Кардашьян публикует пикантные фото ради продажи собственной косметики
    Ким Кардашьян публикует пикантные фото ради продажи собственной косметики
    Фото: @kimkardashian

    Фанаты восхитились внешним видом предпринимательницы в комментариях под публикацией. «Моя королева», «Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост — огонь», «Просто невероятно», «Очень красиво», «Почему ты такая красивая», — писали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
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