Ким Кардашьян публикует пикантные фото ради продажи собственной косметики

Фанаты восхитились внешним видом предпринимательницы в комментариях под публикацией

Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян привлекла внимание поклонников к собственному бренду косметики KKW Beauty, разместив в сети откровенные снимки и видео в нижнем белье. Серия сторис и публикаций появились в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованных кадрах 40-летняя телезвезда позирует в вязаном комплекте, состоящем из бюстгальера, стрингов и чулок с поясом. На одном из них знаменитость поливает себя медом, сидя на столе с множеством фруктов. На другом рекламном фото Кардашьян позирует с пчелиными сотами.

Фанаты восхитились внешним видом предпринимательницы в комментариях под публикацией. «Моя королева», «Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост — огонь», «Просто невероятно», «Очень красиво», «Почему ты такая красивая», — писали они.

Ранее «Скотч» сообщал, что Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.