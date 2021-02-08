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    54-летняя Сальма Хайек призналась, почему публикует слишком откровенные фото в соцсетях

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    Американская актриса Сальма Хайек - 54-летняя Сальма Хайек призналась, почему публикует слишком откровенные фото в соцсетях
    Американская актриса Сальма Хайек
    instagram.com/salmahayek/

    Звезда призналась, что за несколько месяцев карантина снова набрала лишний вес

    Американская актриса Сальма Хайек объяснила необходимость публиковать в соцсетях фотографии, на которых она запечатлена в бикини. На эту тему она дала интервью изданию Entertainment Tonight.

    В течение прошлого года, находясь в отпуске, 54-летняя знаменитость регулярно позировала для Instagram в откровенном виде. В разговоре с репортером Хайек рассказала, что для достижения идеального тела ей пришлось усердно тренироваться в спортзале, поэтому откровенные снимки стали для нее символом свободы. «Я рада, что сделала так много кадров. И мне не было за них стыдно, ведь я была в отпуске», — сказала она.

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    54-летняя Сальма Хайек призналась, почему публикует слишком откровенные фото в соцсетях
    54-летняя Сальма Хайек призналась, почему публикует слишком откровенные фото в соцсетях
    54-летняя Сальма Хайек призналась, почему публикует слишком откровенные фото в соцсетях
    54-летняя Сальма Хайек призналась, почему публикует слишком откровенные фото в соцсетях
    54-летняя Сальма Хайек призналась, почему публикует слишком откровенные фото в соцсетях
    54-летняя Сальма Хайек призналась, почему публикует слишком откровенные фото в соцсетях
    54-летняя Сальма Хайек призналась, почему публикует слишком откровенные фото в соцсетях
    54-летняя Сальма Хайек призналась, почему публикует слишком откровенные фото в соцсетях
    54-летняя Сальма Хайек призналась, почему публикует слишком откровенные фото в соцсетях
    54-летняя Сальма Хайек призналась, почему публикует слишком откровенные фото в соцсетях
    instagram.com/salmahayek/

    Когда актриса вернулась с отдыха, из-за пандемии коронавируса повсеместно был введен карантин. Она призналась, что за несколько месяцев снова набрала лишний вес, однако продолжала размещать в сети пляжные фото.

     «Я сохранила все снимки, потому что сейчас выгляжу иначе. Я знаю, что подписчики уже от них устали, поэтому дам им отдохнуть, — решила Хайек. — Люди думают, что я хожу в купальнике каждый день, но нет, все фото сделаны в одном и том же месте».

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: знаменитости актриса самые сексуальные шоу-бизнес
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