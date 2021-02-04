Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона (видео)

Операцию по имплантации камня выполнял звездный ювелир

Американский рэпер Lil Uzi Vert имплантировал себе в лоб драгоценный камень стоимостью 24 миллиона долларов. Видео с результатом музыкант опубликовал в Instagram.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marni Life( NO STYLIST)1600 (@liluzivert)

Вудс утверждал, что алмаз стоит дороже, чем все его имущество, включая недвижимость и автомобили. Операцию по имплантации камня выполнял звездный ювелир Эллиот Эллианте.

Ранее «Скотч» показывал, как изменится тело, если 7 дней есть только яйца.

Американский блогер Роб Ривера ради эксперимента неделю варил и жарил яйца с добавления перца, соли и немного масла, а также пил только зеленый чай, рассказал он в своем YouTube-канале.