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    Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона (видео)

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    Американский рэпер Lil Uzi Vert - Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона (видео)
    Американский рэпер Lil Uzi Vert
    Фото: @liluzivert

    Операцию по имплантации камня выполнял звездный ювелир

    Американский рэпер Lil Uzi Vert имплантировал себе в лоб драгоценный камень стоимостью 24 миллиона долларов. Видео с результатом музыкант опубликовал в Instagram.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Публикация от Marni Life( NO STYLIST)1600 (@liluzivert)

    Вудс утверждал, что алмаз стоит дороже, чем все его имущество, включая недвижимость и автомобили. Операцию по имплантации камня выполнял звездный ювелир Эллиот Эллианте.

    Ранее «Скотч» показывал, как изменится тело, если 7 дней есть только яйца.

    Американский блогер Роб Ривера ради эксперимента неделю варил и жарил яйца с добавления перца, соли и немного масла, а также пил только зеленый чай, рассказал он в своем YouTube-канале.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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