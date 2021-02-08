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    «Холостячка» Мишина отдыхает в Доминикане вместе с Федишин (фото)

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    Певица Ирина Федишин и актриса Ксения Мишина - «Холостячка» Мишина отдыхает в Доминикане вместе с Федишин (фото)
    Певица Ирина Федишин и актриса Ксения Мишина

    Ирина Федишин вместе с семьей прибыла в Доминиканскую Республику еще в конце января

    За сотни километров от дома, на отдыхе в солнечной Доминикане, популярная украинская актриса и модель Ксения Мишина встретила другую известную украинку — певицу Ирину Федишин.

    Известно, что «Винник в юбке» прилетела на курорт вместе с семьей, а Мишина отдыхает со своим сыном, а также избранником с проекта «Холостячка» Александром Эллертом и его дочерью.

    Из сообщений Ирины Федишин понятно, что в Доминикане они с Мишиной встретились не один раз. Популярные украинки вдвоем были замечены в итальянском и японском ресторанах.

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    «Холостячка» Мишина отдыхает в Доминикане вместе с Федишин (фото)
    «Холостячка» Мишина отдыхает в Доминикане вместе с Федишин (фото)
    «Холостячка» Мишина отдыхает в Доминикане вместе с Федишин (фото)
    «Холостячка» Мишина отдыхает в Доминикане вместе с Федишин (фото)

    Напомним, Ирина Федишин вместе с семьей прибыла в Доминиканскую Республику еще в конце января. Там она встретила и отпраздновала свой 34-й день рождения.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Ирина Федишин День рождения
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