«Холостячка» Мишина отдыхает в Доминикане вместе с Федишин (фото)

Ирина Федишин вместе с семьей прибыла в Доминиканскую Республику еще в конце января

За сотни километров от дома, на отдыхе в солнечной Доминикане, популярная украинская актриса и модель Ксения Мишина встретила другую известную украинку — певицу Ирину Федишин.

Известно, что «Винник в юбке» прилетела на курорт вместе с семьей, а Мишина отдыхает со своим сыном, а также избранником с проекта «Холостячка» Александром Эллертом и его дочерью.

Из сообщений Ирины Федишин понятно, что в Доминикане они с Мишиной встретились не один раз. Популярные украинки вдвоем были замечены в итальянском и японском ресторанах.

Напомним, Ирина Федишин вместе с семьей прибыла в Доминиканскую Республику еще в конце января. Там она встретила и отпраздновала свой 34-й день рождения.

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