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    Жизнь

    Проект «Право на владу» лишился ведущего

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    Наталья Мосейчук и Сергей Иванов - Проект «Право на владу» лишился ведущего
    Наталья Мосейчук и Сергей Иванов

    Известные ведущие покидают телеканал «1+1»

    Совсем недавно шоумен Анатолий Анатолич неожиданно поменял место работы и теперь будет вести утреннее шоу на телеканале ТРК «Украина». А сегодня стало известно еще об одном увольнении.

    Канал «1+1» прекратил сотрудничество с телеведущим Сергеем Ивановым с 31 июля. Эту информацию подтвердила пресс-служба телеканала.

    Стоит отметить, что Сергей Иванов работал на телеканале с октября 2016 года, где вместе с Натальей Мосейчук вел программу «Право на владу».

    Так, Мосийчук призналась, что Сергей был для нее личной поддержкой и прокомментировала уход своего коллеги.

    « С Сергеем было легко работать, бесстрашно идти навстречу новым вызовам, преодолевать тяжелые моменты. Он всегда был моей личной поддержкой, по Сергею я сверяла свое мнение о событиях и людях, - говорит Наталья Мосейчук. - Впереди у программы новый сезон, ток-шоу претерпевает определенные изменения. Неизменным останется наша работа для зрителя, который должен поверить в свою способность менять страну».

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