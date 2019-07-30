Проект «Право на владу» лишился ведущего



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталья Мосейчук и Сергей Иванов

Известные ведущие покидают телеканал «1+1»

Совсем недавно шоумен Анатолий Анатолич неожиданно поменял место работы и теперь будет вести утреннее шоу на телеканале ТРК «Украина». А сегодня стало известно еще об одном увольнении.

Канал «1+1» прекратил сотрудничество с телеведущим Сергеем Ивановым с 31 июля. Эту информацию подтвердила пресс-служба телеканала.

Стоит отметить, что Сергей Иванов работал на телеканале с октября 2016 года, где вместе с Натальей Мосейчук вел программу «Право на владу».

Так, Мосийчук призналась, что Сергей был для нее личной поддержкой и прокомментировала уход своего коллеги.

« С Сергеем было легко работать, бесстрашно идти навстречу новым вызовам, преодолевать тяжелые моменты. Он всегда был моей личной поддержкой, по Сергею я сверяла свое мнение о событиях и людях, - говорит Наталья Мосейчук. - Впереди у программы новый сезон, ток-шоу претерпевает определенные изменения. Неизменным останется наша работа для зрителя, который должен поверить в свою способность менять страну».