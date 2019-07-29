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    Сергей Притула растрогал сеть милым фото с крошечной дочкой

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    Сергей Притула растрогал сеть милым фото с крошечной дочкой
    instagram.com/siriy_ua

    Телеведущий Сергей Притула поделился с подписчиками своего Instagram очень трогательной фотографией, на которой позирует со своей двухлетней дочуркой Соломией

    Украинский юморист, актер и телеведущий Сергей Притула часто делится новостями своей звездной жизни с поклонниками в социальных сетях. Его посты не бывают скучными и часто приправлены хорошим юмором. Так и в этот раз Притула решил показать милое фото с маленькой дочкой.

    В последнем посте на странице в Instagram Притула поздравил свою малышку доченьку с днем рождения и умилил пользователей нежным фото с 2-летним ангелочком.

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    «С Днем Рождения, самая жизнерадостная девочка на планете! 2 годика, уже совсем взрослая!», - написал Притула в подписи к фото. Поклонники Сергея не остались равнодушны и присоединились к поздравлениям его дочки.

    Ранее Сергей поделился и фото с женой. В блоге артиста появился снимок с выборов, на котором он и его супруга забрасывают бюллетени в урны для голосования. Напомним, Притула также участвовал в выборах, баллотируясь в составе партии Святослава Вакарчука «Голос».  

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    instagram.com/siriy_ua

    Он шел под номером 30 в списке партии знаменитого украинского певца и фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

    Об этом Притула рассказывал на своей страничке на Фэйсбуке: «Я баллотируюсь в парламент по списку партии «Голос. Сегодня об этом будет сказано на съезде партии. Если бы мне нравилось все, что происходит в украинской политике в последнее время, а сейчас и подавно, я бы, наверное, этого не делал. Выходить из собственной зоны комфорта – это не очень приятно, но я хотел бы быть полезным этой стране и ее людям. И имея определенный кредит доверия от вас, я думаю, что я могу на это решиться».

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