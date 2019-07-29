Мягкий диван и инвалидная коляска: Сергей Притула появился на съемках нового сезона «Вар’яти-шоу»



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Сергей Притула

Несмотря на то, что Сергей Притула сломал ногу и теперь передвигается на костылях, работа кипит

Костыли не мешают украинскому артисту Сергею Притуле вести активный образ жизни. Как и обещал шоумен, он не собирается сидеть дома и график съемок остался без изменений.

Учитывая обстоятельства, мы решили сломанную ногу Сергея сделать «фишкой» сезона. На протяжении всех эпизодов он будет на костылях, – рассказала Scotch руководитель «Вар’яти-шоу» Екатерина Притула.

С момента сложного перелома ноги прошло чуть больше месяца. После новости о травме Сергея многие, затаив дыхание, ожидали «вердикта» – выйдет ли он на съемочную площадку. И он как настоящий боец не подвел команду.

«Конечно, сломанная нога - не лучший помощник в съемочном процессе. Но административная группа старается сделать все, что бы мое присутствие на съемочной площадке было максимально комфортным: начиная от мягкого диванчика с подушками до небольшой коляски с джойстиком, на которой я могу передвигаться по павильону. Что бы я не шкандыбал на костылях, так как нога быстро затекает», - отметил ведущий Нового канала.

Без сомнений, травма усложняет рабочий процесс. Теперь, вместо того чтобы ходить по сцене, Сергею приходится сидеть на одном месте.

«Сижу на столе или барном стуле. Обычно я хожу по локации, жестикулирую в кадре более активно. А так - прикован к одному месту, и это немного гасит динамику. Но ребята в этом сезоне работают гораздо сильнее», - признался Притула.