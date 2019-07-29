Минусовая температура, сильный ветер и слезы: Александр Педан рассказал, как покорял Казбек



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Александр Педан instagram.com/pedanos

Телеведущий побил собственный рекорд – совершил восхождение на кавказский пятитысячник, который выше прошлогоднего Монблана

Подняться на Казбек у ведущего реалити «Эксы» получилось только со второй попытки. Пять лет назад Александр Педан уже пытался совершить восхождение на кавказский пятитысячник, но тогда помешала погода. На днях попытался снова, и у него получилось!

«Казбек был моим незакрытым гештальтом, – говорит ведущий. – Несколько лет назад с друзьями мы уже пытались подняться на сплитбордах. Но тогда гора нас, так сказать, не пустила. Мы прождали благоприятной погоды четыре ночи на высоте 4100 метров, потом поднялись еще на 400, но не выше. Был сильный снег, ветер, и идти в такую погоду было опасно».

И с тех пор Александр Педан планировал осуществить еще одну попытку. И ко второму восхождению на Казбек готовился более настойчиво.

«После Монблана, на который поднялся в прошлом году, я понял, что не многое понимаю в альпинизме, – рассказывает ведущий. – Поэтому записался на скалолазание, куда ходил раз или два в неделю. Занимался с профессиональным инструктором, который научил меня работать с веревкой, карабином, вязать узлы и тому подобное».

Как и в прошлый раз, подняться на вершину Казбека было нелегко. На высоте 3600 метров их настигла непогода, ветер был такой сильный, что порвал палатку. Поэтому две ночи пришлось переждать, и только на третью, в 2:30, группа продолжила восхождение.

«Температура была минус семь, но чувствовалось, как все минус двадцать, – вспоминает ведущий Нового канала. – А снег такой сильный, что мгновенно заметал наши следы. Пять раз мы думали вернуться. Подсознательно я этого не хотел, понимал, что в третий раз на Казбек подниматься не хочу. Но гид предложил пройти еще сто метров, и если погода не изменится – возвращаться. Примерно через 40 минут вышло солнце. Мы расценили это, как знак, и двинулись дальше. Местами шли по пояс в снегу, а последние 50 метров – это вообще была 37-градусная вертикаль, и мы не выпускали из рук ледорубы. И наконец мы это сделали! На последние метры гид пустил меня вперед, и я пришел первым.

На вершине Александра переполнили невероятные ощущения, и он даже заплакал.

«Меня переполняли такие неподдельные эмоции, – говорит он. – В момент, когда стоишь на вершине, ты все переосмысливаешь! Все становится на свои места. Восхождение – это борьба с собой, и сейчас в этой борьбе я победил. Поднялся на пять тысяч метров, а это больше, чем в прошлом году на Монблан».