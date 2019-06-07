Прошла любовь? Ирина Шейк съехала из дома Брэдли Купера



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Брэдли Купер и Ирина Шейк

Слухи о разрыве Брэдли Купера и Ирины Шейк не стихают

Только недавно инсайдеры рассказывали о том, что звезды несчастливы друг с другом, а теперь поделились новой информацией: актер и модель больше не живут вместе.

Примечательно, но в прошлом году анонимные источники утверждали, что Шейк и Купер живут в разных домах на одной улице, чтобы каждый из родителей мог быть рядом с малышкой Леей. Однако теперь оказалось, что 33-летняя модель только сейчас съехала из особняка в Pacific Palisades.

«Их отношения становились все холоднее, поэтому Ирина решила, что ей будет лучше переехать в свой дом. Кажется, их роману пришел конец», — рассказал источник.

Поклонники могут почувствовать растерянность от количества противоречивой информации от разных инсайдеров. Они утверждают, что между Купером и Леди Гагой тайный роман, но уже несколько месяцев коллег по фильму «Звезда родилась» не видят вместе. Таблоиды предполагают скорый разрыв, а вместо этого актер ведет Шейк на романтический ужин, после которого их застают папарацци. Как и в случае с предполагаемым романом Брэда Питта и Шарлиз Терон, остается лишь следить за развитием событий и ждать официальных подтверждений от самих звезд или их представителей.