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    Шоу-биз

    Похудевшая Адель зачитала рэп на вечеринке друга в Калифорнии

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    Адель - Похудевшая Адель зачитала рэп на вечеринке друга в Калифорнии
    Адель

    Весной Адель рассталась с мужем

    31-летняя поп-звезда Адель стала звездой вечеринки в Лос-Анджелесе. Во время мероприятия певица поднялась на сцену и исполнила куплет Ники Минаж из песни Канье Уэста «Monster».

    Адель удивила собравшихся своими рэп-навыками. Один из гостей записал выступление артистки. Ролик быстро распространился в Сети и собрал тысячи лайков.

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    Адель
    Похудевшая Адель зачитала рэп на вечеринке друга в Калифорнии
    Похудевшая Адель зачитала рэп на вечеринке друга в Калифорнии
    Похудевшая Адель зачитала рэп на вечеринке друга в Калифорнии
    Похудевшая Адель зачитала рэп на вечеринке друга в Калифорнии
    Похудевшая Адель зачитала рэп на вечеринке друга в Калифорнии
    Похудевшая Адель зачитала рэп на вечеринке друга в Калифорнии
    Похудевшая Адель зачитала рэп на вечеринке друга в Калифорнии
    Похудевшая Адель зачитала рэп на вечеринке друга в Калифорнии

    Поклонники восхитились певицей и обратили внимание, что та заметно похудела. «Она сделала мой день», «Какая же она крутая», «Талантливый человек талантлив во всем», «Она так похудела», «Да, не узнала», «Когда развод пошел на пользу», – пишут в Instagram.

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    Публикация от Patrick Buchanan (@patricklyspeakn)

    Этой весной Адель рассталась с мужем, ради которого поставила карьеру на паузу. После развода артистка решила уйти от образа «домашней мамы» – стала чаще выходить в свет, проводить время с друзьями и веселиться. Кроме того, она захотела сменить имидж на более дерзкий.

     

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