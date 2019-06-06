Похудевшая Адель зачитала рэп на вечеринке друга в Калифорнии



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Весной Адель рассталась с мужем

31-летняя поп-звезда Адель стала звездой вечеринки в Лос-Анджелесе. Во время мероприятия певица поднялась на сцену и исполнила куплет Ники Минаж из песни Канье Уэста «Monster».

Адель удивила собравшихся своими рэп-навыками. Один из гостей записал выступление артистки. Ролик быстро распространился в Сети и собрал тысячи лайков.

Поклонники восхитились певицей и обратили внимание, что та заметно похудела. «Она сделала мой день», «Какая же она крутая», «Талантливый человек талантлив во всем», «Она так похудела», «Да, не узнала», «Когда развод пошел на пользу», – пишут в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Patrick Buchanan (@patricklyspeakn) 5 Июн 2019 в 2:43 PDT

Этой весной Адель рассталась с мужем, ради которого поставила карьеру на паузу. После развода артистка решила уйти от образа «домашней мамы» – стала чаще выходить в свет, проводить время с друзьями и веселиться. Кроме того, она захотела сменить имидж на более дерзкий.