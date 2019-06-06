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    Жизнь

    Стало известно, на сколько оштрафовали полуголую модель, выбежавшую на поле финала Лиги чемпионов

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    Кински Волански - Стало известно, на сколько оштрафовали полуголую модель, выбежавшую на поле финала Лиги чемпионов
    Кински Волански

    Девушка выбежала на поле в рамках рекламной кампании блога своего парня

    2 июня в Мадриде прошел финальный матч «Лиги чемпионов» между «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур». И самое яркое его событие - не забитые голы, а выбежавшая в середине первого тайма на поле полуголая модель Кинси Волански!

    Свой поступок она в Instagram объяснила так: «Жизнь дана, чтобы жить. Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните навсегда». Зрители акцию оценили, а вот представители УЕФА – нет.

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    на весь екран згорнути
    Стало известно, на сколько оштрафовали полуголую модель, выбежавшую на поле финала Лиги чемпионов
    Стало известно, на сколько оштрафовали полуголую модель, выбежавшую на поле финала Лиги чемпионов
    Стало известно, на сколько оштрафовали полуголую модель, выбежавшую на поле финала Лиги чемпионов
    Стало известно, на сколько оштрафовали полуголую модель, выбежавшую на поле финала Лиги чемпионов
    Стало известно, на сколько оштрафовали полуголую модель, выбежавшую на поле финала Лиги чемпионов
    Стало известно, на сколько оштрафовали полуголую модель, выбежавшую на поле финала Лиги чемпионов
    Стало известно, на сколько оштрафовали полуголую модель, выбежавшую на поле финала Лиги чемпионов
    Стало известно, на сколько оштрафовали полуголую модель, выбежавшую на поле финала Лиги чемпионов
    Стало известно, на сколько оштрафовали полуголую модель, выбежавшую на поле финала Лиги чемпионов
    Стало известно, на сколько оштрафовали полуголую модель, выбежавшую на поле финала Лиги чемпионов
    Стало известно, на сколько оштрафовали полуголую модель, выбежавшую на поле финала Лиги чемпионов
    Стало известно, на сколько оштрафовали полуголую модель, выбежавшую на поле финала Лиги чемпионов
    Стало известно, на сколько оштрафовали полуголую модель, выбежавшую на поле финала Лиги чемпионов
    Стало известно, на сколько оштрафовали полуголую модель, выбежавшую на поле финала Лиги чемпионов

    Организация оштрафовала Волански на 15 тысяч евро. 5 тысяч она должна заплатить за то, что выбежала на поле – это запрещено правилами безопасностями, а еще 10 – за рекламу YouTube-блога своего парня.

     

    модель
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