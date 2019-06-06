Стало известно, на сколько оштрафовали полуголую модель, выбежавшую на поле финала Лиги чемпионов



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Кински Волански

Девушка выбежала на поле в рамках рекламной кампании блога своего парня

2 июня в Мадриде прошел финальный матч «Лиги чемпионов» между «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур». И самое яркое его событие - не забитые голы, а выбежавшая в середине первого тайма на поле полуголая модель Кинси Волански!

Свой поступок она в Instagram объяснила так: «Жизнь дана, чтобы жить. Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните навсегда». Зрители акцию оценили, а вот представители УЕФА – нет.

Организация оштрафовала Волански на 15 тысяч евро. 5 тысяч она должна заплатить за то, что выбежала на поле – это запрещено правилами безопасностями, а еще 10 – за рекламу YouTube-блога своего парня.