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Неочікувана колаборація: Білик, Пивоваров та Астафʼєва випустили пісню

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Лєра Мандзюк, Ірина Білик, Артем Пивоваров та Даша Астафʼєва позують у яскравих образах
фото: YouTube/Artem Pivovarov

Шанувальники пророкують пісні бути новим хітом

Українські артисти Артем Пивоваров, Ірина Білик, Даша Астафʼєва, Лєра Мандзюк та гурт The Вуса випустили спільний трек Yabadabadu. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Youtube.

Пісня має святковий та розважальний характер, поп-електро-звукову подачу, орієнтовану на яскраве шоу. Кліпу наразі немає, лише обкладинка пісні, де Артем Пивоваров, Ірина Білик, Даша Астафʼєва та Лєра Мандзюк позують у яскравих образах. 

Шанувальники схвально оцінили пісню і пророкують їй бути хітом. Українцям тут сподобалася як сама пісня, так і неочікуване обʼєднання артистів та ностальгічний вайб.

Неочікувана колаборація: Білик, Пивоваров та Астафʼєва випустили пісню фото 1
скриншот: youtube.com
Неочікувана колаборація: Білик, Пивоваров та Астафʼєва випустили пісню фото 2
скриншот: youtube.com
Неочікувана колаборація: Білик, Пивоваров та Астафʼєва випустили пісню фото 3
скриншот: youtube.com
Неочікувана колаборація: Білик, Пивоваров та Астафʼєва випустили пісню фото 4
скриншот: youtube.com

Деяким шанувальникам пісня не сподобалася, вони відзначали відсутність сенсу у ній. Однак негативних коментарів під відео було не так багато, від чого деякі користувачі також були здивовані.

Неочікувана колаборація: Білик, Пивоваров та Астафʼєва випустили пісню фото 5
скриншот: youtube.com
Неочікувана колаборація: Білик, Пивоваров та Астафʼєва випустили пісню фото 6
скриншот: youtube.com

До слова, нещодавно Артем Пивоваров показався з Іриною Білик. Відповідне фото виконавець опублікував у Facebook, інформує «Главком». Користувачі соцмереж активно обговорюють спільне фото Пивоварова та Білик. Частина коментаторів звернула увагу на зовнішність співачки, зазначивши, що спершу сплутали її з Гросу. Інші ж залишають схвальні відгуки, підкреслюючи, що на знімку зібралися справжні легенди української сцени.

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Теги: Ірина Білик Артем Пивоваров Даша Астафьева пісня

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