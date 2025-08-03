Неочікувана колаборація: Білик, Пивоваров та Астафʼєва випустили пісню

Шанувальники пророкують пісні бути новим хітом

Українські артисти Артем Пивоваров, Ірина Білик, Даша Астафʼєва, Лєра Мандзюк та гурт The Вуса випустили спільний трек Yabadabadu. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Youtube.

Пісня має святковий та розважальний характер, поп-електро-звукову подачу, орієнтовану на яскраве шоу. Кліпу наразі немає, лише обкладинка пісні, де Артем Пивоваров, Ірина Білик, Даша Астафʼєва та Лєра Мандзюк позують у яскравих образах.

Шанувальники схвально оцінили пісню і пророкують їй бути хітом. Українцям тут сподобалася як сама пісня, так і неочікуване обʼєднання артистів та ностальгічний вайб.

Деяким шанувальникам пісня не сподобалася, вони відзначали відсутність сенсу у ній. Однак негативних коментарів під відео було не так багато, від чого деякі користувачі також були здивовані.

До слова, нещодавно Артем Пивоваров показався з Іриною Білик. Відповідне фото виконавець опублікував у Facebook, інформує «Главком». Користувачі соцмереж активно обговорюють спільне фото Пивоварова та Білик. Частина коментаторів звернула увагу на зовнішність співачки, зазначивши, що спершу сплутали її з Гросу. Інші ж залишають схвальні відгуки, підкреслюючи, що на знімку зібралися справжні легенди української сцени.