День працівників культури. Зеленський відзначив державними нагородами митців (список)

Серед нагороджених – співачка Даша Астаф'єва, актор Дмитро Лінартович, режисери, музиканти та представники української кіноіндустрії

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами діячів культури та мистецтва з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Серед нагороджених – співачка та волонтерка Даша Астаф'єва, актор Дмитро Лінартович, режисери, продюсери й працівники культурних установ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ президента №1100/2026 від 9 листопада.

Згідно з документом, нагороди присвоєно за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури й мистецтва, творчі здобутки та високу професійну майстерність.

Зокрема, орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено Дарію Астаф'єву – волонтерку, співачку, телеведучу та засновницю книжкового застосунку UnderBook. Орден «За заслуги» III ступеня отримав Дмитро Лінартович – актор театру, кіно та дубляжу.

Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня отримали:

Анатолій Кокуш – генеральний директор компанії «Фільмотехнік»;

Володимир Мула – режисер, продюсер, журналіст;

Андрій Халпахчі – голова Української кінофундації.

Орденом «За заслуги» II ступеня нагороджено:

Андрія Дончика – генерального директора кіностудії імені Олександра Довженка;

Ярослава Лупія – кінорежисера та сценариста;

Кирила Стеценка – скрипаля та композитора.

Орденом «За заслуги» III ступеня відзначено:

Володимира Авраменка – виконувача обов'язків директора Української студії хронікально-документальних фільмів;

Сергія Борденюка – кінооператора, голову Національної спілки кінематографістів України;

Євгена Бушмакіна – актора та режисера (посмертно);

Михайла Закопця – директора Музею народної архітектури і побуту у Львові;

Андрія Ісаєнка – актора театру та кіно;

Василя Косіва – ректора Львівської національної академії мистецтв;

Геннадія Кофмана – режисера та продюсера;

Олександра Курія – керівника музичної частини Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра;

Дмитра Лінартовича – актора театру, кіно та дубляжу;

Ігоря Малахова – кінорежисера-документаліста (посмертно);

Семена Мозгового – режисера, сценариста та продюсера;

Артема Рижикова – кінооператора та режисера;

Ігоря Савиченка – кінопродюсера;

Філіпа Сотниченка – режисера та сценариста;

Сергія Сторожева – режисера та продюсера;

Адама Харламповича – благодійника та засновника громадської організації «Алгоритм дій».

Орден княгині Ольги III ступеня отримали:

Дарія Астаф'єва – співачка, волонтерка та телеведуча;

Марина Горбач – кінорежисерка, сценаристка та продюсерка;

Ярослава Гресь – громадська діячка, керівниця інтерактивних виставок Ukraine WOW і «Той день»;

Марія Іллєнко – начальниця відділу Державного агентства України з питань кіно;

Тііна Локк-Трамберг – директорка Талліннського міжнародного кінофестивалю;

Надія Любарська – начальниця цеху Одеської кіностудії;

Анна Мачух – виконавча директорка Української кіноакадемії;

Ольга Пантелеймонова – продюсерка;

Тетяна Репницька – директорка Музею сучасного українського мистецтва Корсаків;

Юлія Соловей – співзасновниця громадської організації «Юкрейн Вау»;

Галина Сулима – акторка кіно та діячка культури.

Крім того, медаллю «За працю і звитягу» нагороджено кінознавицю Олену Парфенюк.

Звання народного артиста України присвоєно Андрію Демещуку – головному балетмейстеру українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина».

Звання заслуженого артиста України отримали актори Катерина Варченко, Олександр Григор'єв, Анастасія Карпенко, Віра Кобзар, Євген Пашин, а також музиканти, артисти балету та інші представники мистецької сфери.

Серед тих, кому присвоєно звання заслуженого діяча мистецтв України, – мистецтвознавиця Христина Береговська, кінознавиця Ганна Чміль, режисер Михайло Урицький та інші.

Звання заслуженого працівника культури України отримав заступник голови Державного агентства України з питань кіно Максим Александров. Також відзначено працівників театрів, музеїв, бібліотек та мистецьких навчальних закладів.

Повний перелік нагороджених оприлюднено на офіційному сайті президента України.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про важке поранення актора Дмитра Лінартовича під час боїв за Соледар. У січні 2023 року артист, який став на захист України після початку повномасштабного вторгнення, зазнав контузії та уламкових поранень. На фронті він служив розвідником у 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

Також «Главком» писав про волонтерську діяльність Даші Астаф'євої. Після початку повномасштабної війни співачка долучилася до приготування їжі для українських військових на кухні одного зі столичних ресторанів.

Крім того, Астаф'єва брала участь у зборі коштів на відновлення українського видавництва, пошкодженого внаслідок російської атаки. Співачка записала відео з читанням вірша Володимира Шовкошитного, щоб привернути увагу до благодійної ініціативи.