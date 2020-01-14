Кайли Дженнер в прозрачном белье обмотала себя розовым канатом (фото)



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22-летняя Кайли Дженнер удивила поклонников откровенной съемкой в нижнем белье Фото: instagram.com/kyliejenner

Американская звезда в полураздетом виде позировала с канатом

22-летняя самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер предстала перед фанатами в откровенном образе. Модель примерила светлый комплект кружевного белья с прозрачными вставками. Наряд самой молодой миллиардерши мира удачно подчеркнул ее пышные формы.

Откровенные фотографии вызвали бурную реакцию среди подписчиков американки. Многие признались, что заинтригованы, к чему именно приурочены эти пикантные снимки.

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