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    Шоу-биз

    Кайли Дженнер в прозрачном белье обмотала себя розовым канатом (фото)

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    <p>22-летняя Кайли Дженнер удивила поклонников откровенной съемкой в нижнем белье</p> - Кайли Дженнер в прозрачном белье обмотала себя розовым канатом (фото)

    22-летняя Кайли Дженнер удивила поклонников откровенной съемкой в нижнем белье

    Фото: instagram.com/kyliejenner

    Американская звезда в полураздетом виде позировала с канатом

    22-летняя самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер предстала перед фанатами в откровенном образе. Модель примерила светлый комплект кружевного белья с прозрачными вставками. Наряд самой молодой миллиардерши мира удачно подчеркнул ее пышные формы.

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    Кайли Дженнер в прозрачном белье обмотала себя розовым канатом (фото)
    Кайли Дженнер в прозрачном белье обмотала себя розовым канатом (фото)
    Фото: instagram.com/kyliejenner

    Откровенные фотографии вызвали бурную реакцию среди подписчиков американки. Многие признались, что заинтригованы, к чему именно приурочены эти пикантные снимки.

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