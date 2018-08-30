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    Жизнь

    Пятилетний принц Джордж начнет изучать программирование

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    Принц Джордж - Пятилетний принц Джордж начнет изучать программирование
    Принц Джордж

    Совсем скоро начнется учебный год, и принц Джордж вернется к занятиям в частной школе Thomas’s Battersea в Лондоне

    Недавно зарубежные СМИ сообщили, что в этом году пятилетний наследник британского престола будет очень загружен учебой. Более того, в его предметах появится курс по программированию! Несмотря на то, что пока Джордж будет изучать только основы, год предстоит непростой.

    Так же к занятиям по французскому языку, музыке, театру, балету и рисованию, которые начал изучать еще в прошлом году, прибавятся история, география, научно-познавательная деятельность, английский язык и математика.

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    Принц Джордж

    Увеличатся и объемы домашних заданий. Так что даже принцам приходится много и усердно работать.

    Джерело: graziamagazine.ru

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