Пользователей сети умилил снимок 101-летнего отца Майкла Дугласа с правнучкой



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В прошлом году династия Дугласов пополнилась самым младшим членом семьи - у Кэмерона Дугласа родилась дочь Луа

Таким образом Майкл Дуглас впервые стал дедом, а 101-летний Кирк - прадедом. Сегодня в сети появилась новая фотография с участием главы клана и его юной наследницей, и выглядит этот кадр невероятно трогательно.

«Любовь», - коротко озаглавил фото дочери, играющей со своим легендарным прадедом, Кэмерон Дуглас.

Кэмерон Дуглас - сын Майкла Дугласа от брака с Диандрой Люкер. На Диандре, дочери дипломата, Майкл женился, когда ему было 32 года, а ей - 19 лет.

Луа Дуглас с прадедом Кирком Дугласом

Майкл признается, что не был хорошим отцом Кэмерону, а Диандра делала для мальчика "все, что могла, в силу своего возраста". В школьные годы Кэмерона исключили из школы за распространение марихуаны. В 16 лет он уже был полностью наркозависимым. В 17 лет Кэмерон стал диджеем в ночных клубах, что только поспособствовало развитию его тяги к героину и кокаину.

Накануне того, как стать отцом, Кэмерон вышел из тюрьмы после семилетнего заключения и прошел лечение в специализированном доме для реабилитации и адаптации преступников. Он получил срок за сбыт наркотиков.

Джерело: Hello!