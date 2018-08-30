Энрике Иглесиас поделился забавным видео с близнецами
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Розсилка
Малыши покорили сердца поклонников Энрике
С того момента как поклонники Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой узнали о прибавлении в их семье - в декабре у пары родились дочь Люси и сын Николас, они ждут новых фото и видео с участием близнецов едва ли не больше, чем песен музыканта. Несколько часов назад Энрике опубликовал новый ролик, в котором показывает мастер-класс по развлечению малышей.
Напомним, 16 декабря 2017-го Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями двойни - у пары родились сын Николас и дочь Люси. На мартовском концерте в Будапеште певец впервые рассказал о малышах, признавшись им в любви: Я стал отцом приблизительно 12 недель назад и хочу сказать вам о двух вещах: любите своих детей! Я своих люблю безумно! На самом деле, о трех вещах: я люблю свою девушку и люблю вас, черт побери, за то, что вы были здесь сегодня вечером!