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    Шоу-биз

    Лилия Ребрик трогательно поздравила дочь с 6-летием в сети: Счастье можно держать в руках и укрывать одеялом

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    Лилия Ребрик с&nbsp; дочкой Дианой - Лилия Ребрик трогательно поздравила дочь с 6-летием в сети: Счастье можно держать в руках и укрывать одеялом
    Лилия Ребрик с  дочкой Дианой

    Сегодня старшей дочери Лилии Ребрик и Андрея Дикого исполняется 6 лет

    Для звездной семьи это число особенное – 30 августа 6 лет назад они впервые стали родителями, а 30 апреля этого года на свет появилась их младшая дочь Полина. 

    Звездная мама уже успела поздравить дочь в соцсети и рассказать фолловерам, как малышка перевернула ее жизнь.

    «Сегодня нашей Диане - 6 лет. Шесть лет безмятежного абсолютного счастья. Диана такая у нас чудесная вышла, такая красавица и умница. Когда она родилась - мы поняли, что счастье можно держать в руках, целовать его и укрывать одеялом», - трогательно написала Ребрик  в сети.

    По словам телеведущей, в этом году Диана удивила родителей пожеланием по поводу празднования своего Дня рождения.

    «В этом году Диана нам заявила, что хочет «нормальный день рождения». Мы поинтересовались, что в ее понимании «нормальный», так как всегда устраивали ей довольно большое празднование. В ее понимании «нормальный» – это без взрослых, без Family look и в стиле Monster High – именно так 6-летний ребенок представляет себе «нормальный день рождения», – смеясь, рассказала Лилия Ребрик в прямом эфире утреннего шоу на телеканале «Украина».

    Кроме того, маленькая именинница сама решала, кого она хочет видеть на своей вечеринке.

    «День рождения отмечаем в детском центре. Дочь туда пригласила родственников и подруг, с танцевального центра друзей и своего партнера, с детского сада бойфренда, потенциального бойфренда, просто друга «няшного», как она его называет (смеется). А еще, гуляя на площадке, говорила детям: «У меня 30 августа день рождения, я приглашаю тебя». Затем родители подходили и говорили мне, что их Диана пригласила. Ну а я что? Конечно, если Диана пригласила, то ей виднее», – говорит звездная мама.

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