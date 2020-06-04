Звезда «Твин Пикса» стала неузнаваемой из-за многочисленных пластических операций



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Актриса Лара Флинн Бойл

Глядя на последние снимки Лары, в ней с трудом можно узнать красавицу Донну Хейворд

Лара Флинн Бойл прославилась на весь мир после того, как сыграла одну из главных ролей в нашумевшем сериале «Твин Пикс». Поговаривают, уже в те времена у актрисы был довольно скверный характер, из-за чего сценаристам срочно пришлось менять несколько сюжетных линий.

Так, изначально агент Купер должен был закрутить роман с Одри Хорн. Но к тому моменту у актера Кайла Маклахлена был роман с Ларой. Она чрезвычайно ревновала его к Шерилин Фенн, так что сценарий пришлось переписать. После обретенной славы у Флинн Бойл окончательно испортился характер.

По слухам, она была настолько зациклена на своей внешности, что прошла через ряд пластических операций, чтобы сохранить молодость и красоту. Однако получилось все совершенно иначе.

Глядя на последние снимки Лары, сделанные папарацци не так давно, в ней с трудом можно узнать красавицу Донну Хейворд, покорившую не одно мужское сердце за два сезона «Твин Пикса». Поклонники гадают, для чего Флинн Бойл обратилась за помощью к хирургам, ведь она определенно была одной из самых привлекательных актрис 1990-х.