«Гарри Поттеру и Узнику Азкабана» 16 лет: интересные факты о саге в цифрах



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11 000 000 экземпляров «Гарри Поттера и Даров смерти» было продано в первый день после выпуска

Ровно 16 лет назад, 4 июня 2004 года, на экраны вышла третья часть поттерианы – «Гарри Поттер и Узник Азкабана». В прокате картина заработала $796 миллионов при бюджете в $130 миллионов, а мы в ней впервые увидели Сириуса Блэка, Римуса Люпина, узнали об «Экспекто Патронум» и Клювокрыле! В годовщину выхода одного из лучших фильмов о мальчике, который выжил, собрали интересные факты о волшебной саге в цифрах.

8 лет было девочке, благодаря которой мир узнал о Гарри Поттере: дочь основателя издательства Bloomsbury Найджела Ньютона уговорила отца выпустить книгу Джоан Роулинг после прочтения первой главы!

1500 фунтов составил аванс Джоан Роулинг за первый тираж – 500 экземпляров «Гарри Поттера и Философского камня» (причем 300 книг издательство бесплатно отдало в библиотеки).

$7 миллиардов заработали суммарно в прокате все части «Гарри Поттера»! Вложено в них при этом было только $1 миллиард.

24 дубля понадобилось на то, чтобы снять поцелуй Гарри и Чжоу в пятой части саги: по словам группы, актеры «чувствовали себя неловко, смеялись и прерывали съемки».

14 автомобилей «Форд Англия» пришлось разбить на съемках сцены с летающей машиной в «Гарри Поттере и Тайной комнате».

6 фильмов (из восьми) о мальчике, который выжил, были номинированы на самую престижную кинопремию в мире – «Оскар». В 12 номинациях, среди которых: «Лучшая музыка к фильму», «Лучший дизайн костюмов» и другие. Награду, правда, картина так и не получила.

10 лет поттериана выходила на экраны: с 2001-го по 2011-й. На этих фильмах выросло целое поколение!

36 лет было актрисе Ширли Хендерсон, которая исполнила роль 14-летней Плаксы Миртл! Разницы в возрасте зрители не заметили благодаря гриму и миниатюрному телосложению звезды.

16 000 детей прослушивались на роль Гарри Поттера.

2000 раз на лбу Дэниэла Рэдклиффа вырисовывали знаменитый шрам. К тому же он сменил 160 пар очков!

1 – именно столько пожирателей смерти способны сотворить Патронуса (волшебного животного, способного защитить от дементоров). И это Северус Снейп.

19,6 часа понадобится, если ты решишь залпом пересмотреть все части поттерианы.

Ни одной одинаковой палочки не было создано художниками для съемок. Даже у близнецов Уизли они были разными!

На 67 языков перевели книги о Гарри Поттере.

11 000 000 экземпляров «Гарри Поттера и Даров смерти» было продано в первый день после выпуска. Это самая быстро продаваемая книга всех времен.

71 год был Волан-де-Морту на момент смерти. 116 лет – Дамблдору.

7 – знаковое для саги число (правда, почему – Роулинг не поясняла): именно столько курсов в Хогвартсе, участников в команде по Квиддичу, детей в семье Уизли, приведений в замке, крестражей Волан-де-Морта и тайных выходов.