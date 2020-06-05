Галкин снял исподтишка полуобнаженную 71-летнюю Пугачеву (фото)



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Певица Алла Пугачева в купальнике похвасталась стройными ножками

В сети появилось архивное фото, как певица загорает на шезлонге

Российская примадонна Алла Пугачева любит принимать солнечные ванны. Так, на фан-странице знаменитости в Instagram появился снимок, на котором артистка лежит на шезлонге и нежится под солнцем. На фото Пугачева предстала в черном сплошном купальнике. Из-за выгодного ракурса поклонники смогли оценить стройные ножки звезды.

В посте указано, что это архивный снимок, сделанный летом в 2017 году. Пугачеву тайком снял Максим Галкин, потому что Алла «не любит, когда ее фотографируют».

15 июня 2017: «Любимая загорает. Снял исподтишка - не любит, когда ее фотографируют»

Свой восторг фанаты знаменитости выразили в комментариях под публикацией.

«Супер! Всем бы так выглядеть», «Замечательный снимок», «Вот вроде просто... А сколько женственности», «Какая она красавица! Душой и телом», «Шикарно выглядите! Молодые – завидуйте». – пишут восторженные пользователи.