Пышнотелая девушка повторяет образы звезд, разрушая стереотипы о красоте (фото)

Жительница Нью-Йорка повторяет модные образы знаменитостей

Шикарный образ — это сочетание стильных вещей и непоколебимой уверенности в себе, и временами самоощущение гораздо важнее модных предметов гардероба. Именно эту простую истину пытается доказать миру блогер и основательница косметического бренда Megababe Кэти Стурино.

Жительница Нью-Йорка повторяет модные образы знаменитостей, доказывая, что не нужно быть худой, чтобы стильно одеваться. Предлагаем вам ознакомиться с лучшими косплеями Кэти, которая сражает наповал красотой и уверенностью в себе.

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