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    Жизнь

    Пышнотелая девушка повторяет образы звезд, разрушая стереотипы о красоте (фото)

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    Пышнотелая девушка повторяет образы звезд, разрушая стереотипы о красоте (фото)

    Жительница Нью-Йорка повторяет модные образы знаменитостей

    Шикарный образ — это сочетание стильных вещей и непоколебимой уверенности в себе, и временами самоощущение гораздо важнее модных предметов гардероба. Именно эту простую истину пытается доказать миру блогер и основательница косметического бренда Megababe Кэти Стурино.

    Жительница Нью-Йорка повторяет модные образы знаменитостей, доказывая, что не нужно быть худой, чтобы стильно одеваться. Предлагаем вам ознакомиться с лучшими косплеями Кэти, которая сражает наповал красотой и уверенностью в себе.

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    Пышнотелая девушка повторяет образы звезд, разрушая стереотипы о красоте (фото)
    Пышнотелая девушка повторяет образы звезд, разрушая стереотипы о красоте (фото)
    Пышнотелая девушка повторяет образы звезд, разрушая стереотипы о красоте (фото)
    Пышнотелая девушка повторяет образы звезд, разрушая стереотипы о красоте (фото)
    Пышнотелая девушка повторяет образы звезд, разрушая стереотипы о красоте (фото)
    Пышнотелая девушка повторяет образы звезд, разрушая стереотипы о красоте (фото)
    Пышнотелая девушка повторяет образы звезд, разрушая стереотипы о красоте (фото)
    Пышнотелая девушка повторяет образы звезд, разрушая стереотипы о красоте (фото)
    Пышнотелая девушка повторяет образы звезд, разрушая стереотипы о красоте (фото)
    Пышнотелая девушка повторяет образы звезд, разрушая стереотипы о красоте (фото)
    Пышнотелая девушка повторяет образы звезд, разрушая стереотипы о красоте (фото)
    Пышнотелая девушка повторяет образы звезд, разрушая стереотипы о красоте (фото)
    Пышнотелая девушка повторяет образы звезд, разрушая стереотипы о красоте (фото)
    Пышнотелая девушка повторяет образы звезд, разрушая стереотипы о красоте (фото)
    Пышнотелая девушка повторяет образы звезд, разрушая стереотипы о красоте (фото)

    Ранее «Скотч» показывал наглого финского шпица, который обожает портить общие фото.

    Способность портить семейные снимки принесла Кико всемирную известность. На собачий Instagram-аккаунт подписалось уже более 93,5 тысяч человек. Предлагаем вам оценить лучшие кадры уморительных песелей.

     Читайте также: Забавного померанского шпица сдали в приют из-за большого размера, но вскоре пожалели об этом
    Теги: мода и красота как быть модным
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