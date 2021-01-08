Наглый финский шпиц, который обожает портить общие фото, стал звездой соцсетей

Способность портить семейные снимки принесла Кико всемирную известность

Собака Кико обожает выделяться на групповых фотографиях. Она даже выработала особую схему: когда приходит время сделать снимок, питомица садится или встает к камере спиной и запрокидывает голову назад. Получается очень оригинально и смешно.

Кико — финский шпиц. Вместе с ней в семье проживает ее мама трехлетняя Мико, старшая сестра Тофу, а также шестилетняя овчарка Кая. Хозяйка животных рассказала, что ее питомцы очень озорные, нахальные и поведением напоминают кошек.

Способность портить семейные снимки принесла Кико всемирную известность. На собачий Instagram-аккаунт подписалось уже более 93,5 тысяч человек. Предлагаем вам оценить лучшие кадры уморительных песелей.

Ранее «Скотч» сообщал, что визажистка из Вьетнама превращает свое лицо в жуткие оптические иллюзии.

С помощью магии мейкапа красотка научилась переносить на лица людей невероятные 3D-иллюзии. Причем отрабатывать свои навыки макияжа Хоа начала всего три года назад и без чьей-либо помощи. Поначалу учась по видеоурокам, теперь девушка сама стала настоящей блогершей.